Migrow es un despacho de abogados especializados en renovación de residencia

viernes, 5 de noviembre de 2021, 09:00 h (CET)

La renovación de las autorizaciones de residencia, conocidas como la renovación del NIE por la mayoría de la gente, se constituye como uno de los trámites legales en materia de extranjería más realizados en España.

En realidad, no se renueva el NIE, ya que el Número de Identificación de Extranjeros permanece inalterado para toda la vida, sino la autorización de residencia y la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjeros).

Así, los ciudadanos no comunitarios residentes de larga duración deberán renovar solo su tarjeta cada 5 años, pues su autorización de residencia nunca se pierde, salvo que se incurra en algún supuesto de extinción. Este es un procedimiento sencillo, pero, si se trata de renovar la residencia temporal, es decir, la inicial de un año o las renovaciones de dos años, el trámite se vuelve algo complejo y confuso.

Por eso, las personas suelen recurrir a abogados especialistas para llevar a cabo el proceso de forma más ágil y segura. En este contexto, Migrow es un despacho legal especializado en temas de extranjería e inmigración, cuya experiencia le ha posicionado como una solución efectiva para llevar a cabo la llamada renovación del NIE.

¿Cómo se renueva la residencia de larga duración? La residencia de larga duración otorga el derecho a un extranjero a vivir y trabajar en España de forma indefinida, en las mismas condiciones que los españoles. La tarjeta de larga duración se tiene que renovar cada 5 años y esto requiere contar con la solicitud modelo EX – 17, copia y original del pasaporte vigente, tarjeta de larga duración caducada, fotografía del solicitante, empadronamiento, si existe cambio de residencia, y comprobante del abono de la tasa 790 código 012.

Este trámite se realiza en las comisarías de policía de la provincia del domicilio del solicitante y se puede hacer hasta 60 días antes de la fecha de caducidad de la tarjeta o en los 90 días posteriores, aunque podrían sancionar al solicitante por hacerlo en este último periodo. Cabe destacar que es necesario gestionar una cita previa en la comisaría correspondiente y acudir el día de la cita con todos los documentos ya mencionados.

Sólida trayectoria en el sector En este escenario, los abogados expertos en extranjería de Migrow ofrecen la orientación necesaria acerca de todos los procesos de renovación de la residencia de larga duración. Además de ello, Manuel Felipe Garoña y su equipo de profesionales proporcionan muchos otros servicios en materia de extranjería y nacionalidad, relacionados con la defensa de las personas extranjeras y la movilidad de las personas y las empresas. Con más de 20 años de trayectoria, la firma es reconocida por su dedicación, atención especializada, rapidez, efectividad y agilidad.

