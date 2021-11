Cloudbeds recauda 150 millones de dólares en fondos para apoyar el rápido crecimiento de la empresa Comunicae

viernes, 5 de noviembre de 2021, 09:05 h (CET) SoftBank Vision Fund 2 se une a los inversores existentes a medida que Cloudbeds avanza en su tecnología y aumenta la funcionalidad de su software de gestión de la hostelería basado en la nube Cloudbeds, el proveedor de tecnología de más rápido crecimiento de la industria del alojamiento, ha anunciado que ha recaudado una ronda de Serie D de 150 millones de dólares de inversores nuevos y existentes mientras continúa creciendo su equipo, acelerando la adquisición de clientes, ampliando su oferta de productos e invirtiendo fuertemente en la entrega de la mejor tecnología de su clase a la industria.

La financiación ha sido liderada por el nuevo inversor SoftBank Vision Fund 2, al que se han unido Echo Street, Walleye Capital y los inversores recurrentes Viking Global Investors, PeakSpan Capital y Counterpart Ventures. La ronda de la serie D eleva la financiación total de la empresa a 253 millones de dólares.

La financiación ayudará a Cloudbeds a consolidar aún más su reputación como solución de software de gestión de la hostelería y socio tecnológico líder para empresas de alojamiento de todo tipo y tamaño, incluidos hoteles independientes, hostales, alquileres vacacionales y grupos hoteleros. La mayoría de las empresas de hostelería todavía están en transición desde sistemas de parches de programas de software heredados y aislados que dependen de la introducción manual de datos y que no fueron diseñados para la interoperabilidad. Cloudbeds facilita su transición al combinar todas sus funciones empresariales esenciales en una plataforma totalmente integrada y basada en la nube.

"Nuestros clientes operan una amplia gama de negocios de alojamiento, y lo que todos tienen en común es el deseo de aumentar sus reservas y ofrecer una experiencia moderna y memorable a los huéspedes", ha señalado Adam Harris, CEO y cofundador de Cloudbeds. "Nuestra plataforma les facilita ofrecer esto y democratiza el acceso a la tecnología y las herramientas que normalmente no están disponibles para cada alojamiento. Nuestra misión es potenciar todos los alojamientos del mundo, y este capital nos ayudará a alcanzar ese objetivo antes."

"Invertimos constantemente en construir, ampliar y perfeccionar las herramientas y la tecnología que nuestros clientes necesitan para seguir siendo competitivos, y esta financiación nos ayudará a acelerar ese esfuerzo", ha añadido Richard Castle, director de operaciones y cofundador de Cloudbeds. "Las empresas de alojamiento de todo el mundo que buscan capitalizar el próximo boom de los viajes están recurriendo cada vez más a Cloudbeds para modernizar su tecnología y la experiencia de los huéspedes."

La financiación adicional apoyará los esfuerzos de investigación y desarrollo en curso de Cloudbeds y su estrategia de crecimiento. La estrategia incluye una fuerte inversión en la verticalización de la plataforma líder del sector de Cloudbeds, para ofrecer una solución tecnológica integral para todos los negocios de alojamiento y un rápido crecimiento en nuevos mercados a medida que los hoteles de todo el mundo experimentan un aumento de la demanda de viajes reprimida por parte de los consumidores que no pudieron viajar durante la pandemia. Además, la demanda de digitalización y automatización por parte de los viajeros es cada vez mayor, lo que crea la necesidad de que las empresas de alojamiento modernicen cada paso del viaje de los huéspedes, desde la búsqueda hasta la estancia.

"A medida que los viajeros esperan cada vez más que toda su experiencia sea fluida, instantánea y digital, Cloudbeds ha creado una plataforma única e intuitiva para que los establecimientos de todos los tamaños estén al día con las necesidades de sus clientes", según Andrew Zloto, Director de Inversiones de SoftBank Investment Advisers. "Cloudbeds ya ha llegado a más de 20.000 alojamientos en todo el mundo y esperamos trabajar con el equipo para apoyar su objetivo de crear experiencias de viaje más significativas entre propietarios, operadores y sus huéspedes."

La plataforma de alojamiento Cloudbeds combina a la perfección herramientas para las operaciones, la gestión de ingresos, la experiencia de los huéspedes y el marketing con un mercado de integraciones de terceros para ayudar a los hoteleros y propietarios independientes a aumentar los ingresos, agilizar las operaciones y permitir experiencias memorables para los huéspedes. Al ofrecer una variedad de funciones de misión crítica en una única plataforma de software integrada con una API abierta, Cloudbeds ayuda a los alojamientos a maximizar los ingresos mientras se minimiza el tiempo dedicado a las tareas administrativas. La plataforma está diseñada para elevar todos los aspectos de una propiedad -desde el negocio hasta el personal y los huéspedes- y equipar a los líderes de la hostelería con lo que necesitan para seguir siendo competitivos en un mercado en evolución.

Acerca de Cloudbeds

Fundada en el año 2012, Cloudbeds es la plataforma de mayor crecimiento en gestión hotelera del mundo entero. Su plataforma SaaS ofrece herramientas para gestionar propiedades de todo tipo y tamaño de la mejor manera posible, lo que permite a administradores y propietarios dedicar más tiempo a sus huéspedes mientras obtienen más ingresos, generan más reservas y aumentan su eficiencia operativa. Más de 20.000 hoteles, hostels, posadas y alojamientos alternativos en más de 157 países depositan su confianza en la suite de Cloudbeds: una plataforma totalmente integrada de capacidades diseñadas para ayudar a propiedades a unificar su gestión, sus reservas y sus sistemas de reservas, ganar más revenue y automatizar flujos de trabajo con absoluta confianza y facilidad. Para más información, visitar www.cloudbeds.com

