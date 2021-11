La firma Ortiz & Reed ofrece un amplio catálogo de complementos como regalos ideales Emprendedores de Hoy

viernes, 5 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Pensando en las personas con un gusto exigente, la firma Ortiz & Reed dispone de toda una gama de complementos como regalos ideales para cualquier ocasión: un cumpleaños, un aniversario, Navidad, etc. Estos accesorios tienen un diseño original y de calidad.

El catálogo online de complementos de esta marca, cuya tienda se ubica en Linares, refleja los tradicionales elementos de la confección 100% artesanal. Al mismo tiempo, recoge las tendencias de la moda actual, con modelos inspirados en los gustos y las sugerencias de sus clientes.

Complementos para escoger el regalo ideal Un obsequio debe reflejar la personalidad de la persona que lo recibe. Por este motivo, Ortiz & Reed apuesta por detalles originales, únicos, de calidad y elaborados con mucha atención. Siguiendo esta línea, la empresa fabrica sus accesorios con cuero legítimo que no pierde su apariencia con el paso del tiempo.

Esta firma vende más de 1.000 artículos en 48 categorías diferentes mediante su página web y en su tienda física. Ortiz & Reed dispone de una amplia gama de productos, entro los cuales destacan distintos modelos de bolsos, calzado, carteras, cinturones, pañuelos, pajaritas, bufandas, calcetines, tirantes, corbatas y gorras para cualquier ocasión.

En la página web de la empresa, también se puede encontrar una sección con algunas opiniones y testimonios de clientes que explican su experiencia de compra en Ortiz & Reed. Entre los comentarios, se refleja la atención eficiente que brinda el personal: “El trato al cliente, junto con la calidad del producto, destapa el verdadero valor de la empresa y hace que merezca la pena seguir comprando”, afirma un usuario.

Compromiso con la seguridad y el medioambiente La firma Ortiz & Reed apuesta por complementos y accesorios que signifiquen algo especial, tanto para la persona que los regala como para quien los recibe. A su vez, todos sus artículos también reflejan el compromiso con el medioambiente, ya que la mayoría de los embalajes utilizados por la compañía están elaborados con materias primas 100% reciclables.

La empresa andaluza también otorga fundamental importancia a la seguridad de sus clientes. Por esta razón, las compras a través de su página web son 100% confiables y privadas. Para llevar esto a cabo, la compañía emplea plataformas de pago que resguardan y protegen los datos de los compradores, como Visa, Mastercard o PayPal.

Ortiz & Reed lanza modelos de accesorios originales, a la moda y de calidad. La marca siempre busca nuevos diseños y saca dos colecciones anuales, una en otoño-invierno y otra en primavera-verano, disponibles en su página web para aquellas personas que busquen realizar un obsequio especial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.