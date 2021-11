Los bebés Reborn, disponibles en la app de Rosa Roca Emprendedores de Hoy

viernes, 5 de noviembre de 2021, 08:08 h (CET)

Los bebés Reborn han sido una gran revolución en el ámbito de los juguetes. Estos artículos cuentan con una apariencia real y son muy demandados.

Estos productos se suman a los carros, andadores, sillas para el coche y contribuyen al crecimiento de la línea de productos de bebé. La página web Rosa Roca se constituye como una tienda onlinequese enfoca en la venta de todos los artículos infantiles que incluyen desdeaccesorios, juguetes y utensilios de manera exclusiva, artículos que no se encontrarán en otro lugar.

La tienda online tiene a la venta uno de los artículos más destacados: los Reborn Los Reborn son muñecos en forma de bebé recién nacido de la colección Muñecas Arias fabricadas en España, con detalles reales de líneas y rasgos de bebé de verdad. Este juguete está disponible para niños de entre 6 y 9 años.

La app de Rosa Roca cuenta con un total de 18 muñecos disponibles, cada uno con una particularidad física. Tienen diferentes colores de ojos, colores de cabello, la forma de la nariz, la ropa, etc. Adicionalmente, vienen con un nombre en específico como Blanca, Carolina, Laura, Pedro, Emma o Valentina, entre otros más.

Los precios de los bebés de juguete oscilan entre los 70 y 115 euros e incluyen los accesorios como ropa, mantas y peluches. El pedido tarda de 2 a 5 días en llegar a casa.

También los tenemos disponibles en Amazon, Aliexpress y Wallapop.

Dudas sobre pedidos En cuanto a las devoluciones, la garantía tiene una duración de 1 año y no cubre desgastes ni mal uso, así como tampoco las piezas deterioradas por el mal uso. Si el cliente desea utilizar la garantía lo puede hacer enviando un correo con todos los datos y las fotografías de la evidencia y la tienda se pondrá en contacto con el usuario para ayudarlo a resolver su petición. En el caso de no cubrir la garantía, se cobrarán los portes de recogida y vuelta a enviar, así como la mano de obra del arreglo en caso de que este lo tenga y de la pieza en caso de que le haga falta, con un precio de alrededor de 35 euros.

Si se quiere regalar un bebé Reborn, el cliente debe indicar la dirección exacta de donde será enviado el producto y quien asume el pago.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.