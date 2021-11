Waleska es cantante, compositora, actriz y presentadora Emprendedores de Hoy

Waleska es una mexicana afincada en Europa desde hace más de 10 años que destaca por ser talentosa y versátil. Es CEO de su propia empresa musical y está dando firmes pasos para abrir su propia productora audiovisual. Además, desde España busca internacionalizarse al extranjero con propuestas nuevas y frescas, así como apoyar a nuevos talentos del ámbito musical: actores, directores, guionistas y escritores de cualquier parte del mundo.

La artista Waleska piensa que el verdadero talento no tiene fronteras y que los obstáculos los pone el propio ser humano. Solo con tener constancia y disciplina y rodearse de la gente indicada se llega a las metas deseadas

Como ella misma dice, no es fácil montar una empresa de la magnitud que ella tiene contemplado. Sin embargo, se considera una mujer valiente y con mucha fuerza, sin miedo a nuevos retos. Es más, ella asegura que le gusta hacer cosas que muy poca gente se atrevería.

El recorrido de Waleska Waleska proviene de una familia de artistas ya consagrados en México, lo mismo que del mundo de la política. No obstante, se pone una nueva meta: empezar sin ayuda alguna en el viejo continente. Realmente, su deseo siempre ha sido cantar porque es compositora de canciones en inglés e italiano, además de español. Sin ser experta en hablar esas lenguas es capaz de hacer canciones en dichos idiomas, un punto más a reconocerle a la artista.

Sin embargo, no ha desarrollado del todo su carrera de cantante desde un principio puesto que para abrirse paso en Europa tuvo que incursionar en otros ámbitos como modelo publicitaria de marcas conocidas, haciendo programas de radio, televisión y cine en Italia.

Una vez entre Italia y España, poco a poco comienza a encontrar el lugar que ella anhela en la música desde joven. Hace apenas unos 6 años logra dar sus primeros pasos en eso que tanto ama y graba recopilatorios en Italia con temas de su autoría: 5 en total con Edit Music Italy. Después logra grabar su disco con Warner Music Group y permanecer más de 5 semanas en los puestos de popularidad en los 40 principales.

Los premios y reconocimientos a la artista Waleska también es ganadora de varios premios internacionales como los Hollywood Music Awards en 2 ocasiones, 2014 y 2015, y nominada en 2016 y de nuevo en 2021 por su tema Renacer. En los Ángeles California, dicha canción llegó a la semifinal del famoso festival de Eurovisión 2018 por Rumanía.

Además, el fondo europeo premió a Waleska como el mayor aporte cultural del 2017 con el premio estrella de oro a la excelencia profesional. Dichos premios los reciben celebridades del mundo de la política, deportes, entretenimiento en España del extranjero.

Otro logro es haber podido plasmar sus huellas en el paseo de la fama Galería de las Estrellas en México, cosa que la llena de orgullo y le da fuerzas para seguir adelante en estos tiempos realmente difíciles a nivel mundial.

En definitiva, Waleska se define a sí misma como una mujer emprendedora, inquieta y de mente muy abierta. Próximamente quiere lanzar un reality show creado de su propia autoría. Su mayor deseo es que esos nuevos valores que quiere apoyar no pasen por momentos tan duros como los que ella tuvo que pasar para salir adelante, sino que desde un principio sean reconocidos y ocupen el lugar que merecen realmente.

La artista mexicana cuenta con un equipo de trabajo conformado por Ángel Gascón (AG SOL MUSIC PRODUCTIONS), Josep Lladó y Mauricio Tonelli (Aurha Studios & Lladó Productions) y Geoff Petche (Abbey Road London). También cuenta con la reciente incorporación como partner de Gio Aguilar, desde México, un músico de gran talento y desde ahora parte del equipo de producción.

