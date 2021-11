Los gestores de inversión con mejor rendimiento en 2021, en el ‘Foro XTB Opportunities’ Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 17:03 h (CET) Los profesionales de Cobas, AZvalor, Horos, True Value, Mapfre y del propio bróker online presentarán 6 oportunidades de inversión únicas y singulares ​ XTB España organiza el próximo día 13 de noviembre el Foro XTB Opportunities 2021, un evento en el que se darán cita 6 reputados profesionales del mundo de la inversión y gestión de patrimonios, que expondrán sus ideas de inversión en Bolsa y Mercados Financieros. Estos ponentes pertenecen a seis gestoras de patrimonio, entre las que se encuentran las tres entidades independientes que cuentan con los fondos más rentables del año.

Rocío Recio, Relación con Inversores en Cobas Asset Management; Carlos Romero, Socio y Director de Relación con Inversores Institucionales en AZvalor; Javier Ruiz, Director de Inversiones en Horos Asset Management; Luis García, Gestor en MAPFRE AM Behavioral Fund; Alejandro Estebaranz, Presidente y Director de Inversiones del fondo True Value, y Pablo Gil, Estratega Jefe de XTB España, conforman un panel altamente cualificado, que compartirá con los asistentes innovadoras y singulares propuestas para aprender a rentabilizar el ahorro.

En concreto, los asistentes descubrirán 6 oportunidades, 6 opciones sorprendentes que a su vez tienen un gran potencial. Entre ellas, se puede destacar la que proviene de una multinacional portuguesa centrada en los sectores del cemento, la pasta de celulosa y el papel, la primera entidad financiera en España que pone en marcha la firma por voz, o una firma sueca que se dedica al sector inmobiliario. A su vez, el estratega jefe de XTB, Pablo Gil, presentará argumentos a favor de un activo que puede ser la mejor protección contra los riesgos de las tres mayores burbujas actuales: bursátil, inmobiliaria y de crédito. “Nadie sabe cuándo acabarán estas burbujas, pero lo que sí sabemos es que acabarán”, añade Gil. Todas las oportunidades de inversión se podrán comprar desde el mismo lunes a través de XTB sin coste (hasta 100.000€).

El evento se desarrollará desde las 10:00 horas hasta las 14:30 hora peninsular, tanto en formato presencial en el auditorio de las oficinas de XTB (edificio Iberia Mart, calle Orense 34, Madrid), con un aforo del 50% (equivalente a cerca de 100 personas), como de forma online. Las inscripciones para poder seguir la retransmisión del evento online en streaming ya están abiertas a través del siguiente enlace. Además, también se podrá seguir a través del canal nacional de Negocios TV. Durante el encuentro, todos los usuarios registrados tendrán la oportunidad de interactuar a tiempo real con los profesionales del mundo de la inversión.

Este foro se enmarca dentro del acuerdo de colaboración anunciado entre EFPA España y XTB para impulsar la formación continua de los asesores financieros mediante la organización de cursos, actividades y seminarios que estarán disponibles tanto en la Intranet de asociados como en el canal de YouTube de XTB España.

Previamente, el pasado mes de abril, tuvo lugar otro evento desarrollado por el Grupo XTB, XTB Investors Day 2021, el mayor evento online para inversores en España sobre tendencias en el mundo de la inversión, los mercados financieros y la digitalización, que fue visionado por un total de 40.000 personas. Este evento se desarrolló en directo desde Madrid y se realizaron 12 horas de charlas, entrevistas y análisis con los mejores expertos en gestión de inversiones.

XTB es uno de los Brokers online más reputados de Europa. Acaba de publicar los resultados del tercer trimestre del ejercicio, en el que ha generado unos ingresos de 42.9 millones de euros y obtenido un beneficio neto de 22.2 millones. En este periodo contable ha alcanzado una cifra de clientes de casi 390.000, lo que supera con holgura el objetivo para el conjunto de 2021.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.