Bitnovo lanza su nueva app con wallet incorporado

jueves, 4 de noviembre de 2021, 17:11 h (CET) A diferencia de otras aplicaciones, con la nueva app de Bitnovo, los usuarios tienen el control total de sus criptomonedas a través de una wallet y no ceden la custodia de sus fondos. Además, la nueva app permite a los usuarios enviar criptomonedas a una lista de contactos, comprar, vender, almacenar e intercambiar criptomonedas o euros y canjear los cupones Bitnovo, entre otras cosas Bitnovo, compañía especializada en la compraventa de criptomonedas, lanza su nueva app que incorpora una wallet non-custodial para móviles. La nueva app pretende hacer sencillo lo complejo, permitiendo a los usuarios comprar criptomonedas y ser dueños absolutos de esos fondos en menos de 5 minutos.

Según Marcos Muñoz, fundador de Bitnovo, “las criptomonedas no nacieron para ser centralizadas en ninguna empresa privada. Por eso nuestra diferencia fundamental con respecto a cualquier aplicación de un exchange, es que nuestra app no se apropia de las criptomonedas de las personas ni conoce los movimientos de los usuarios. Solo el usuario es conocedor de su clave privada, de sus movimientos y es dueño absoluto de las criptomonedas ya que están respaldados por la tecnología de cada Blockchain por la que fueron creadas. La gente elige dejar sus fondos en un exchange porque es la opción más cómoda. Por eso nuestro objetivo fue hacer que el proceso sea igual de fácil que en un exchange, pero convirtiendo a las personas en dueñas”.

El objetivo de la compañía es ofrecer un servicio innovador que facilite el acceso a las criptomonedas y, al mismo tiempo, diferenciarse. “Tener tus fondos depositados en un exchange y ceder la custodia a un tercero, es como tener tu dinero en el banco. No solo porque pueden congelar tus cuentas cuando quieran, sino que además son muy susceptibles de hackeos y pérdida de fondos de los usuarios”, resaltan desde la compañía.

En la nueva app de Bitnovo, los usuarios simplemente deberán crear su wallet, anotar la frase semilla (12 palabras) y enviar sus fondos a la dirección de la billetera. La app incorpora nuevas funcionalidades únicas:

Envío de criptomonedas a una lista de contactos: de esta manera, los intercambios son considerablemente más seguros. Tan solo es necesario crear una lista de contactos y realizar el envío, como si se tratase de Bizum.

Swap entre criptomonedas: intercambiar euros o criptomonedas en un sólo click. De esta forma, se agilizan las compras y ventas eligiendo dos monedas y haciendo un “swap” instantáneo entre ellas.

Comprar y vender directamente desde la app: los usuarios podrán comprar y vender criptomonedas con un solo click, pagando con tarjeta, transferencia bancaria o cupones Bitnovo.

Canjear cupones Bitnovo: los usuarios podrán canjearlos por criptomonedas en segundos. Dentro de la app encontrarán un mapa con todos los puntos de venta en Europa, entre ellos empresas de la talla de Fnac, Worten, etc.

La nueva billetera permitirá almacenar más criptomonedas, entre ellas: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Dai (DAI), Dash (DASH), Litecoin (LTC), Basic Attention Token (BAT), Bitcoin Cash (BCH), 0x (ZRX), OMG Network (OMG) y Chilliz (CHZ).

Además, la compañía ya está trabajando para sumar más criptoactivos semana a semana. “En menos de un año de desarrollo, nuestro equipo ha creado un producto innovador y competitivo. Haber hecho sencilla la auto-custodia es, sin duda, un hito fundamental para democratizar el acceso a las criptomonedas y forma parte del corazón de nuestra marca” finaliza Muñoz.

