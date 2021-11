Más de 800 proyectos participan en el concurso de FSC para fomentar el consumo de madera sostenible Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 17:16 h (CET) FSC España ha creado una campaña de concienciación al consumidor a través del concurso de bricolaje Tienes Madera, en el que han participado más de 800 proyectos y cuya web ha recibido más de 865.000 visitas. Una casa-furgoneta, un cabecero tallado a mano, una lámpara de techo, una mesa en tres alturas y una cabaña en un árbol han sido los proyectos galardonados con premios de hasta 1.000€ en metálico FSC España, organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a promover la gestión forestal responsable y trazabilidad de productos forestales desde origen hasta su consumo, puso en marcha en agosto la iniciativa Tienes Madera, un concurso de bricolaje con madera para dar a conocer a los consumidores la importancia de elegir productos forestales procedentes de bosques gestionados de forma responsable y del papel que desempeñan los bosques en la lucha contra el cambio climático.

La campaña de concienciación que ha llevado a cabo FSC España a través del concurso Tienes Madera ha tenido una gran acogida, lo que refleja el alto nivel de sensibilidad por la sostenibilidad y la preferencia de la madera como material en los hogares. En total, la organización ha recibido 808 proyectos participantes y la web del concurso ha tenido más de 865.000 visitas.

“La selección de productos forestales maderables y no maderables certificados, no sólo asegura la procedencia sostenible y responsable de los bosques de origen, sino que contribuye a preservar las masas forestales, evitando la deforestación y con ello dar un paso más en la lucha contra el cambio climático, compromiso que recientemente ha sido señalado en la COP26. Nuestro objetivo, en este sentido, es trasladar a la sociedad el importante valor que desempeñan los bosques en nuestro planeta”, señala Gonzalo Anguita, director ejecutivo de FSC España.

Los bosques desempeñan un papel esencial en la regulación del clima. Junto con los océanos, los bosques son ecosistemas clave de los que el planeta dispone para eliminar el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera –el gas más potente de efecto invernadero causante del calentamiento del planeta–. Cada año, los bosques absorben casi 2.600 millones de toneladas de CO2, es decir, un tercio de todo el CO2 liberado por los combustibles fósiles. En el Acuerdo de París (COP 21) se destacó la importancia de los bosques para responder al cambio climático y se hizo un llamamiento a todos los países para que conservaran los sumideros de carbono en los bosques.

Ganadores del concurso Tienes Madera

El jurado de los premios, formado por Leroy Merlin, Wolcraft y Briconatur, ha seleccionado los proyectos ganadores del concurso en sus distintas modalidades. De los más de 800 proyectos presentados, cinco han sido los premiados, uno por cada categoría: Con la casa a cuestas, De buena madera, Un toque de madera, Madera en orden y Un bosque cercano.

Big Valentina, el proyecto de Sonia Ruiz y Héctor Artiles (Las Palmas de Gran Canaria) para la categoría Con la casa a cuestas, ha sido dotado con un premio en metálico de 1.000€ por su “cabaña con ruedas” que crearon en apenas dos meses y medio: “Nos equivocamos mil veces, tuvimos momentos de desesperación, pero al final las cosas salían, quizás no exactamente como las habíamos imaginado, pero lo hacíamos con nuestras manos y ver como avanzábamos era un sueño”.

En la modalidad De buena madera, Judit Nievas Molina (Motril, Granada) talló un cabecero de madera a mano, ganando así el premio de 1.000€: “La base de este trabajo fue la paciencia, constancia y esfuerzo personal, puesto que tallaba por las tardes después de terminar mi jornada laboral”.

Fran Eirin (Vilaboa, Pontevedra) presentó su proyecto en la categoría Un toque de madera, una lámpara de techo que ha logrado hacerse con el premio de 500€: “Es un proyecto que, aunque aparentemente podría parecer complicado, es muy fácil de llevar a cabo. Sólo se necesitaba tiempo para cortar, barnizar y ensamblar piezas muy parecidas entre sí”.

El mueble "Intersec" de Beatriz Arteche (Pamplona, Navarra) se ha hecho con el premio de 500€ en la categoría Madera en orden: “Se trata de un punto de encuentro entre dos volúmenes, un armario y un cajón y entre dos retos, uno técnico y otro estético. Como resultado tenemos un mueble elegante y divertido, perfecto para un televisor o diversos elementos decorativos jugando en tres alturas”.

Por último, gracias a que su sobrina participó por él a modo de agradecimiento, la casa del árbol que Víctor Domínguez Antas (Bueu, Pontevedra) fabricó durante el confinamiento para que pudiesen jugar sus sobrinos le ha hecho ganar en la modalidad de Un bosque cercano. Tal y como explica su propia sobrina, “La cabaña del tío Víctor es una cabaña de madera realizada sobre un árbol que plantó él mismo hace, aproximadamente, 50 años, situado en una pequeña huerta de su casa”.

