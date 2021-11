Otoplastia, una cirugía mínimamente invasiva realizada por el Doctor Beltrán Emprendedores de Hoy

jueves, 4 de noviembre de 2021, 17:00 h (CET)

Actualmente, existen diversos tipos de tratamientos estéticos para solucionar las llamadas ‘orejas de soplillo’, algo que es posiblegracias a los avances constantes en el sector de la medicina y la tecnología. Este es unrasgo físico que, en muchos casos, comporta prejuicios para las personas que cuentan con esta condición desde su nacimiento.

Los métodos existentes permiten corregir esta situación y abrir las posibilidades de cambiar el aspecto a las personas que así lo deseen. Uno de los posibles tratamientos es la otoplastia, una cirugía estética mínimamente invasiva que sirve para cambiar la forma, la posición o el tamaño de las orejas.

Uno de los grandes referentes en este tipo de procedimiento en la región de Alicante es el Doctor Beltrán, profesional que cuenta con más de 15 años de experiencia al servicio de la medicina y la cirugía estética mínimamente invasiva.

Corregir las ‘orejas de soplillo’ con una cirugía de entre 1 y 2 horas Esta intervención, en la que es un gran especialista el Doctor Beltrán, comienza con una incisión pequeña realizada detrás de la oreja, la cual remodela el cartílago y hace que se reubique en las zonas adecuadas, logrando una oreja más natural y con la cicatriz oculta. Por lo general, se trata de un procedimiento que dura entre 1 y 2 horas. Después de la cirugía, las orejas son vendadas para asegurar una mayor protección.

Uno de los grandes beneficios de este tipo de cirugía es que es ambulatoria, por lo tanto, no requiere de ingreso hospitalario, con lo que horas después del tratamiento, el paciente ya es dado de alta con unas sencillas recomendaciones a seguir por parte del Doctor.

Habitualmente, se trata de una cirugía que se realiza con anestesia local cuando los pacientes son adultos, mientras que en los niños de mediana edad o más pequeños se puede realizar bajo sedación o con anestesia general.

No existe una edad específica para realizarse una otoplastia, a partir de los 4 años el desarrollo del pabellón auricular permanece estable, por lo que a partir de este momento, el paciente ya podrá ser candidato a realizar la operación.

15 años de experiencia avalan la profesionalidad del Doctor Beltrán y su equipo El Doctor Beltrán cuenta con un extenso currículum profesional, que lo convierte en una gran opción a tener en cuenta a la hora de realizarse una otoplastia en la región de Alicante. El Doctor es licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Baja California, además de contar con diferentes másteres y posgrados en el sector.

El profesional es una figura de referencia en la medicina española, por ello, ocupa importantes cargos como el de presidente del COLEMI (Colegio de Medicina Estética Humana de Mínima Invasión).

Tras más de 15 años desarrollando su trabajo como médico, el Doctor Luis Miguel Beltrán ha desarrollado su propio método de rejuvenecimiento facial y procedimientos corporales que permitirán al paciente verse y sentirse mejor. El Doctor y todo el equipo que trabaja junto a él no solo se centran en tratamientos faciales como la otoplastia, sino que atienden todas las necesidades que puedan presentar los pacientes. En la clínica utilizan estándares internacionales y las tecnologías de última generación, lo que permite ofrecer las técnicas más novedosas del mercado con la máxima seguridad.

