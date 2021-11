Anytime Fitness Iberia recupera los niveles de captación de nuevos socios previos a la pandemia

El líder mundial del fitness ha registrado en los pasados meses de septiembre y octubre unas cifras de nuevos socios que son casi idénticas a las obtenidas en el mismo periodo de 2019, cuando todavía no había estallado la pandemia. Los datos revelan que la cadena ha sumado de media 200 usuarios a sus gimnasios desde la ‘vuelta al cole’ logrando que el 25% de sus centros ya superen los 850 socios Anytime Fitness, la cadena de gimnasios más grande del mundo, ha protagonizado una fuerte subida en el número de socios inscritos en sus clubes gracias a las altas registradas en los pasados meses de septiembre y octubre. Meses en los que la cadena ha sumado 200 nuevos usuarios de media en los centros que tiene en toda España, registrando unos datos que son prácticamente iguales a los de su ‘vuelta al cole’ de 2019, cuando el mundo aún no había recibido el azote de la pandemia.

Según los datos de Anytime Fitness, en septiembre de 2019 la cadena sumó 110 usuarios a sus clubes, frente a los 104 del mismo mes de este año. La comparativa de octubre deja un margen de diferencia incluso menor, al haber registrado 91 nuevas altas en 2019 y 89 en 2021. Actualmente la firma cuenta con una media de 670 socios en cada uno de sus gimnasios.

“Estamos en cifras muy similares a las de hace dos años, cuando el mundo en general y nuestro sector en particular estaban en una coyuntura muy diferente, sin las restricciones ni las limitaciones que la Covid19 trajo consigo a partir de marzo de 2020”, sostiene Xavi Asencio, Franchise Business Consultant de Anytime Fitness Iberia.

Menos restricciones

Pese a que muchas de esas limitaciones ya han desaparecido, todavía en la mayoría de las regiones de España se ha de entrenar en los espacios interiores de las instalaciones deportivas con mascarilla puesta. Una condición que cuando desaparezca podría elevar aún más las cifras de nuevos socios en Anytime Fitness, a juzgar por las expectativas de Asensio.

“Es cierto que en comparación con lo que ha habido en meses anteriores, las restricciones impuestas por el Coronavirus son mucho menos significativas, pero todavía hay personas que no han vuelto al gimnasio o no se han inscrito aún por el hecho de tener que entrenar con la mascarilla puesta”, destaca.

A la espera de lo que pueda pasar cuando se elimine la obligatoriedad del uso de la mascarilla, Anytime Fitness Iberia puede sacar pecho por tener ya al 25% de sus clubes por encima de los 850 socios y de haber superado la cifra redonda de los 1000 usuarios en tres de sus 34 centros operativos en España.

“Estamos viendo un crecimiento generalizado en todos nuestros clubes, e incluso observando cómo algunos que estaban en cifras de socios más bajas están protagonizando un otoño espectacular con subidas que nunca antes, tampoco en la era pre-Covid, habían logrado”, afirma Xavi Asensio.

Vuelta de antiguos socios

El por qué de esta fuerte mejora reside, según el Franchise Business Consultant de Anytime Fitness Iberia, en tres razones clave. Una de ellas es la vuelta al gimnasio que han hecho en septiembre y octubre muchos de aquéllos que durante la pandemia se habían dado de baja y que ahora han decidido entrenar de nuevo.

“Los meses de septiembre y octubre son siempre buenos para retomar iniciativas que se habían quedado paradas e incorporar nuevos hábitos a nuestras agendas, y la vuelta al gimnasio es una de ellas. En Anytime Fitness Iberia estamos muy satisfechos y por supuesto muy contentos de ver cómo muchos de nuestros antiguos socios han vuelto a confiar en nosotros para practicar fitness y mejorar su salud, su calidad de vida y su bienestar”, explica por su parte Tim Devereaux, director general de Anytime Fitness Iberia.

Reducción de la edad media de los socios

Además de la vuelta de antiguos socios, Xavi Asensio considera que las nuevas altas registradas en los clubes de la cadena también tienen que ver con la aparición de un nuevo target de usuarios más joven que tras la pandemia ha cobrado fuerza.

“Lo llevábamos viendo ya unos meses, pero después del verano es evidente que cada vez hay más gente joven que se inscribe en nuestros clubes. Tanto es así que la media de edad de nuestros socios ha bajado en los últimos meses hasta cinco años en toda España”, matiza.

Algo que prevé continuará en los meses venideros, donde Asensio confía en consolidar estas cifras. “Los meses de noviembre y diciembre tenemos la oportunidad de consolidar estas buenas cifras. Enero suele ser también un mes muy importante para captar nuevos socios, y tenemos todo lo necesario, dentro y fuera de nuestros clubes, para que nuestros usuarios se queden con nosotros y podamos dar la bienvenida a muchos más”.

Apuesta por la innovación

Para que todos ellos puedan entrenar a su ritmo y cumplir sus expectativas fitness en función de su estado físico y objetivos, Anytime Fitness ha reforzado sus clubes con nuevas herramientas y nuevos dispositivos en una clara apuesta de refuerzo por la tecnología con la que siempre ha equipado a sus clubes. Una apuesta que forma parte del ADN de la cadena tal y como manifestó en su última visita a España Raj Kumar, vicepresidente de Operaciones de Anytime Fitness a escala global.

“Desde un punto de vista de la innovación hemos sido mejores que nuestros competidores. La Covid19 ha sido un punto de inflexión en nuestra industria y ha cambiado las necesidades de los usuarios hasta el punto de hacernos acelerar en lo que se refiere a la innovación. Somos Anytime Fitness y vamos al encuentro de nuestros clientes allí donde estén, estén donde estén y cuándo estén. Anytime, Anywhere” dijo.

Refuerzo tecnológico en la cadena

Entre los nuevos dispositivos con los que la firma está equipando sus clubes figura Evolt, un analizador de composición corporal (masa grasa, agua, masa muscular, etc.), con el que pretende demostrar a sus socios los resultados de su entrenamiento de forma objetiva basándose en datos científicos.

Gracias a esta herramienta, cuya aplicación está conectada a la App de Anytime Fitness Iberia, los socios de la cadena podrán conocer datos vinculados a su grasa visceral, músculo esquelético o a su nivel de agua y grasa, por ejemplo, desde su propio teléfono móvil.

Otra de las novedades de la firma en el país ha sido la puesta en marcha de MyZone, otro mecanismo pensado y diseñado para que sus socios “puedan tener acceso a un sensor de frecuencia cardíaca durante la ejecución de sus ejercicios”, según explica Alberto Ramos, director de Fitness de Anytime Fitness.

Refuerzo del Coaching Dashboard

Además de lo anterior, y fiel a la personalización de sus servicios, Anytime Fitness también ha decidido reforzar la cifra de planes de entrenamiento y ejercicios integrados en su Coaching Dashboard, herramienta que hace posible una perfecta interacción en tiempo real entre profesores y alumnos, para que los primeros puedan corregir a los segundos durante la realización de sus ejercicios y sesiones de fitness.

El Coaching Dashboard cuenta actualmente con 118 nuevos planes de entrenamiento y un total de 3040 ejercicios diferentes a los que Anytime Fitness tiene en su APP -compuesta por más de 1100 planes de entrenamiento y más de 8000 ejercicios-.

Todo el material integrado en el Coaching Dashboard hace posible que los entrenadores y los socios de Anytime Fitness puedan interactuar sin necesidad de que estén ejercitándose en el mismo espacio físico, tanto en entrenamientos one to one (entrenamiento personal) como en las actividades dirigidas que la cadena ofrece. Una interacción que además de llamadas bidireccionales permite la comunicación vía chat entre entrenadores y socios.

Vanguardistas

Con el fin de fomentar la personalización de sus servicios, Anytime Fitness también ha integrado en los últimos meses en algunos clubes de su red máquinas de terapia de percusión y esferas y rodillos masaje de las marcas Hyperice y Theragun que, según Ramos, los socios de la cadena “pueden utilizar tanto para el calentamiento y activación de la musculatura antes del entrenamiento, como para la relajación del músculo tras éste, favoreciendo una recuperación más rápida tras el esfuerzo”. Eso sí, siempre bajo la supervisión y guía de los entrenadores de Anytime Fitness.

“La firme apuesta tecnológica de Anytime Fitness es parte de nuestra filosofía. Una filosofía que nos hace trabajar día a día para que Anytime Fitness pueda estar cada vez más cerca de sus socios, ayudándoles a mejorar su salud y encontrar su mejor versión. La tecnología forma parte de nuestra empresa y no vamos a renunciar nunca a ella. Todo lo contrario”, confirma, por su parte, Enrique Iranzo, director de Operaciones de Anytime Fitness Iberia.

Mejor del mundo en el sector del fitness

Esta apuesta por la tecnología ha contribuido sin duda a que Anytime Fitness haya sido elegido en 2021 como la mejor franquicia de fitness del mundo por la prestigiosa publicación Entrepreneur. La enseña ha sido incluida, además, en el Top 10 de las mejores franquicias del planeta que la revista ha elaborado.

Gracias a esa posición, la compañía puede presumir de haber estado entre las diez mejores franquicias del mundo hasta siete veces en los últimos catorce años.

De cara a 2022, la cadena tiene previsto sumar nuevos clubes a su red en España. El primero de ellos abrirá sus puertas en enero en la ciudad de Santander, convirtiéndose así en el primero que Anytime Fitness inaugura en Cantabria.