La gestión del cambio en empresas de la mano de Carmen Sales

jueves, 4 de noviembre de 2021, 16:35 h (CET)

Hoy en día, muchas compañías no saben cómo conseguir el cambio necesario para mantener la motivación en sus trabajadores o la productividad. En ese sentido, las intervenciones grupales pueden brindar una solución y mejorar de manera efectiva estos aspectos ante situaciones como esta.

Carmen Sales es interventora estratégica, certificada en firewalking en técnicas de alto impacto y experta en intervención grupal. A través de estas se puede facilitar la gestión del cambio en empresas hacia una actividad más productiva y un recurso humano dispuesto, motivado y capacitado a nivel personal y profesional.

Una solución al estrés y el agotamiento mental Tras la pandemia, el regreso al trabajo se ha convertido en una fuente de estrés para los empleados, generando además ansiedad y agotamiento mental, también conocido como burnout, una condición de estrés crónico y agotamiento emocional severo. Cuando estos elementos se juntan dentro de un equipo empresarial, las consecuencias son notables, disminuyendo la efectividad de las tareas, reduciendo la rentabilidad, ralentizando el crecimiento, etc. En este contexto, la intervención grupal profesional es una solución viable, siempre que sea dirigida por una persona experta. Esta es justo la especialidad de Carmen Sales, interventora estratégica y experta en intervención grupal. A través de sus estrategias, se logra que el grupo llegue a un fin común que les favorezca a ellos y a la empresa. Estas también permiten educar a los participantes en cuanto a comunicación asertiva, resolución de conflictos, gestión de sentimientos de negatividad, etc. Además, se hace énfasis en aspectos como la empatía, la diversidad, el diálogo y el objetivo, los cuales harán que la empresa funcione como un auténtico reloj suizo.

Ser un experto en intervenciones grupales es subir tres niveles en el crecimiento como profesional de las relaciones organizativas, de equipos, de pareja y/o familiares.

¿Qué áreas trabaja la intervención grupal? La interventora Carmen Sales trabaja con los participantes para crear de forma consciente e intencional “magia” en las relaciones, de manera que aprovechen la diversidad, naveguen en el cambio y fluyan equilibradamente por sus diferentes niveles; temas como la ausencia de valores corporativos, falta de comprensión en el grupo, individualismo, entre otros. Muchas veces, en una intervención grupal se comienzan trabajando temas concretos y se terminan con intervenciones personales. Por medio de estas técnicas se propicia un entorno de crecimiento, se mejora la comunicación y las relaciones personales del grupo de empleados. En otras palabras, las intervenciones grupales se centran en trabajar la gestión del cambio, resolución de conflictos, aceptación de la diversidad, focalización de objetivos comunes y la gestión de la incertidumbre. Todo esto con el fin de derribar las barreras individuales y lograr una unidad firme en el grupo, capaz de conseguir los objetivos planteados, aumentando la motivación laboral, desarrollando las competencias, potenciando las habilidades y generando sinergias.

El experto en intervenciones grupales suministra un sistema operativo que permite alcanzar dos objetivos:

el primero es acceder a la información “invisible” proveniente de como las reglas son transmitidas, entendidas y llevadas a cabo; y el segundo es revelar estas al sistema de forma que las organizaciones, familias o equipos de cualquier tipo, consigan desarrollar su pleno potencial de forma coherente y alcanzar sus objetivos con el cuidado de todos sus miembros.

Con la ayuda de Carmen Sales se puede lograr gestionar el cambio en una empresa hacia la excelencia y la cohesión de su equipo. Sus conocimientos y sus técnicas ayudarán a generar los resultados que se buscan.

