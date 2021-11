Vuelve un icono navideño a Madrid, vuelve el Mercadillo del Gato Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 16:27 h (CET) Madrid tendrá la suerte de ser el escenario donde el Mercadillo del Gato volverá, con más fuerza e ilusión que nunca. La vuelta que muchos madrileños y visitantes esperaban tendrá lugar con dos de las ediciones ya icónicas en el panorama de los pop-ups. La primera, tendrá lugar en el Hotel The Westin Palace, del 3 al 12 de diciembre, de 11 de la mañana a 21 de la noche. La segunda edición tendrá lugar en c/Gran Vía 13, desde el 17 de diciembre al 5 de enero, de 11 de la mañana a 21 de la noche Dos ediciones preparadas para apuntar en el calendario y no perdérselas.

La primera de las ediciones tendrá lugar en el emblemático Hotel The Westin Palace, una localización de lujo, que se encuentra mientras se pasea por el famosísimo eje cultural Prado – Recoletos, del 3 al 12 de diciembre, de 11 de la mañana a 21 de la noche ininterrumpidamente.

La segunda edición tendrá lugar en una de las calles más importantes de Madrid, una de sus localizaciones estrellas, Gran Vía 13, en un edificio histórico con más de 100 años, dónde visitarles desde el 17 de diciembre al 5 de enero, de 11 de la mañana a 21 de la noche ininterrumpidamente.

En esta gran boutique efímera, que ya es un símbolo navideño de la capital, los visitantes descubrirán verdaderos objetos de deseo de una cuidada selección de más de 80 marcas, siempre teniendo como filosofía mantener el espíritu ecléctico de los tradicionales Mercadillos.

Dos eventos que dan pistoletazo de salida a las compras navideñas, en dos espacios excepcionales, para disfrutar de una forma auténtica, encontrar regalos singulares y caprichos con las últimas tendencias en moda femenina y masculina, complementos, joyería, bisutería, artesanía, cosmética, moda infantil, moda para el hogar y arte.

Para regalar o comprar desde un kimono de seda natural, a una bella mantelería pasando por un jersey de cashmere, una bonita joya o un lienzo para disfrutarlo en casa.

Como es costumbre y en estas fechas tan señaladas, las ONGS Aldeas Infantiles y Child Heroes con su proyecto Bintu, estarán presentes en los eventos para recaudar fondos y sumar un granito de arena a sus importantes proyectos.

Además, esta ansiada vuelta se celebrará aún más con la realización de un concurso de fotografía durante las dos ediciones.

Es un plan que nadie se puede perder esta Navidad, y disfrutar doblemente del Mercadillo del Gato.

THE WESTIN PALACE

Del 3 de diciembre al 12 de diciembre.

Horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00h.

Entrada gratuita

https://www.mercadillodelgato.es/ GRAN VÍA 13

Del 17 de diciembre al 5 de enero.

Horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00h.

Entrada gratuita

https://www.mercadillodelgato.es/ Acerca del Mercadillo del Gato

El Mercadillo del Gato son pioneros y referentes en el mundo de los pop-ups en España. Madrileño de nacimiento, tiene carácter itinerante y, por supuesto, efímero, y se aloja en los edificios más exclusivos y emblemáticos de cada ciudad, como el Hotel The Westin Palace en Madrid, el Hotel Carlton de Bilbao u Hotel María Cristina de San Sebastián, etc. Todo un placer para sus fieles visitantes.





