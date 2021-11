Hipotecas Plus facilita la obtención de hipotecas a extranjeros y expatriados Emprendedores de Hoy

jueves, 4 de noviembre de 2021, 16:34 h (CET)

La compra de vivienda por extranjeros en España es muy recurrente entre las personas que, aunque no tienen residencia fija en España, quieren tener un inmueble en el país. Estos pueden optar por una hipoteca para adquirir su vivienda en España.

En Hipotecas Plus están especializados en la obtención de hipotecas para no residentes por medio de las cuales el cliente puede realizar todo el trámite vía correo electrónico hasta el momento de recibir la hipoteca.

Requisitos para solicitar una hipoteca de no residente en España Para optar por una hipoteca de no residente en España solo es necesario reunir todos los requisitos. Entre estos destaca que, si el comprador es residente en la Unión Europea, la aportación mínima a la compra debe ser del 30% del precio de compra más los gastos de escritura. En caso de que sea de fuera de la Unión Europea, la aportación debe ser del 50% del precio de compra y gastos de escritura. Aun así, puede haber excepciones dependiendo del perfil económico del solicitante. Por este motivo, es importante contratar un bróker hipotecario como Hipotecas Plus, ya que estos se encargan de todos los trámites sin la necesidad de que el cliente esté presente, salvo para realizar la apertura de la cuenta bancaria y concretar la compra.

El socio director de Hipotecas Plus, Antonio Beltrán, destaca la labor que, desde hace 20 años, realizan orientando y canalizando hipotecas en el mercado financiero mayorista, obteniendo los mejores beneficios para el cliente y brindando la seguridad y la confianza de trabajar con bancos legalmente establecidos en España.

Cada vez es más frecuente entre los extranjeros el comprar un inmueble en España. Según datos del Registro de la Propiedad, un 15% de las solicitudes de hipotecas corresponden a extranjeros que desean comprar una casa en España como segunda vivienda o porque quieren venirse a vivir aquí. El estudio revela que los ingleses son los que más hipotecas solicitan para tal fin, seguidos de los franceses, rusos, alemanes, belgas, suecos e italianos.

Los extranjeros obtienen casi los mismos beneficios que los españoles Este beneficio para los extranjeros no residentes aplica casi de la misma forma que para los españoles que solicitan el préstamo para comprar su segunda residencia o una casa vacacional. Sumado a los requisitos habituales para solicitar la hipoteca, los extranjeros deben consignar el NIE que es un número de identificación para las personas extranjeras.

Además, deberá tener una cuenta bancaria en España, de no poseerla, debe abrirla y este trámite solo se realiza en persona. Debido a los cambios que se produjeron con la Ley de Crédito Inmobiliario, actualmente los bancos tienen en consideración la moneda en la que percibe sus ingresos el solicitante. Así, las monedas más comúnmente aceptadas son Libra Esterlina (GBP), Dólar USA (USD), Dólar canadiense (CAD), Corona danesa (DKK), Corona noruega, (NOK), Corona sueca (SEK), Zloty polaco (PLN), Franco suizo (CHF), Dirham Emiratos Árabes (AED), Qatari Riyal (QAR), Riyal de Arabia (SAR), Shekel Israelí (ILS) Rublo (RUB) y Peso mexicano (MXN).

Percibir los ingresos en una moneda distinta a las indicadas puede significar la denegación de la hipoteca.

Contar con un experto en hipotecas hace el proceso mucho más sencillo. Así, el experto de Hipotecas Plus se encarga de buscar la mejor oferta hipotecaria que se ajuste a la situación del cliente, así como hacerle el debido seguimiento a la solicitud y de mantenerle informado sobre su estatus.

