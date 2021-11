Encontrar respuestas mediante un test genético capilar en Alicante, Elche o Benidorm con Élite Capilar Emprendedores de Hoy

jueves, 4 de noviembre de 2021, 16:10 h (CET)

El test genético capilar en Alicante se trata de un estudio diseñado para conocer las causas de la alopecia y cómo esta evolucionará. Es la alternativa perfecta para aquellas personas que cuentan con antecedentes familiares o para aquellos que no han encontrado las causas de la pérdida de su cabello, ya que un elevado porcentaje de los casos de esta enfermedad presenta componentes de tipo genético.

Ahora, este test es accesible para todas las personas gracias al servicio que presta la clínica Élite Capilar, la cual cuenta con personal cualificado y experto en la realización de este importante estudio.

¿Qué es la alopecia y cómo funciona el test genético capilar? La alopecia es un trastorno que genera una pérdida excesiva de cabello y, en consecuencia, calvicie, sin embargo, no siempre sucede por la misma causa.

En primer lugar, esta puede estar motivada por factores androgenéticos, lo cual significa que tiene un componente hereditario que pasa de generación en generación. Por otro lado, también existe la alopecia areata, en la cual el factor causante es desconocido.

En tercer lugar, la alopecia puede tener un componente hormonal. Por ejemplo, después del embarazo hay muchos cambios hormonales, los cuales hacen que la mayoría de las mujeres experimenten una caída del cabello. También suele influir en la caída del pelo la alteración en la tiroides.

Finalmente, existen otros factores que pueden provocar la alopecia como el uso de determinados productos químicos, infecciones por hongos, estrés, anemia, diabetes y los tratamientos para el cáncer.

En el caso de que la alopecia esté causada por factores androgenéticos, el test genético capilar en Murcia, realizado por Élite Capilar es una excelente alternativa. Este analiza 13 genes y 48 variaciones genéticas relacionadas con este trastorno. Además, posee un algoritmo que brinda una solución de tratamiento personalizada, a partir de 175 millones de alternativas terapéuticas.

¿Cuáles son los factores que analiza el test genético capilar y para quiénes está indicado? Este estudio analiza los factores genéticos y otros factores extrínsecos relevantes para obtener una comprensión completa de cuáles son los elementos causantes de la alopecia. De forma más específica, el test busca entender factores como el metabolismo de las prostaglandinas, vasodilatación y circulación sanguínea, síntesis de colágeno, metabolismo de vitaminas y minerales, inflamación, efecto androgénico y el metabolismo del factor de crecimiento, similar a la insulina.

El test genético capilar en Benidorm está dirigido a pacientes con antecedentes familiares de alopecia, personas que han probado diferentes tratamientos sin solución al problema de la caída del cabello y a todos aquellos que deseen entender cómo las características genéticas afectan el tratamiento indicado para la alopecia.

Este estudio permite analizar varios tipos de alopecia, la androgenética, la areata y también el llamado efluvio telógeno, que es una alteración del ciclo de crecimiento del cabello que produce una pérdida importante del mismo durante un período de tiempo determinado. Sin embargo, esta última causa es reversible.

Las personas que deseen realizarse un test genético capilar en Benidorm, Alicante o Elche pueden acudir a la clínica Élite Capilar, en la cual podrán encontrar un trato personalizado. Gracias a este, se proporcionará la información sobre las características genéticas y se prescribirá un tratamiento adecuado para tratar el caso, de acuerdo a las causas que provocan su alopecia.

