Nace Prado IX, el cuarto prime RMBS de UCI en la península ibérica desde el comienzo de la pandemia Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 15:39 h (CET) Unión de Créditos Inmobiliarios, Joint Venture participada al 50% por el Grupo BNP Paribas y Banco Santander, ha aportado los créditos hipotecarios que respaldan un fondo de titulización por importe de 488 millones de euros UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda, participada por el Grupo BNP Paribas y Santander a partes iguales, ha contribuido, con los créditos hipotecarios que lo respaldan, al lanzamiento del FT RMBS Prado IX cinco meses después de la colocación de su último fondo.

Este nuevo fondo de titulización cumple con los criterios Europeos STS (Simple, Transparent and Standardised) establecidos en el Reglamento de Titulización (UE) 2017/2402. Además, la transacción cumple con los requisitos reglamentarios de CRR (Reglamento de requerimientos de capital) y LCR (ratio de cobertura de liquidez a corto plazo).

Para ello, UCI ha traspasado cerca de 3.500 préstamos a un SPV (Special Purpose Vehicle) gestionado y administrado por Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A. por un importe total de 488 millones de euros de hipotecas residenciales prime a particulares (owner occupied) de primer nivel. La estructuración y colocación de la operación ha contado con la importante colaboración de los equipos de Corporate and Investment Banking de BNP Paribas y Banco Santander. El Tramo A de Bonos colocado en Mercado asciende a 424.6 millones de euros y cuenta con la calificación crediticia más elevada (AAA) por parte de las Agencias de Rating DBRS Morningstar, Fitch Ratings y Scope Ratings.

Esta transacción supone la novena operación dentro de la serie «Prado», iniciada en 2015, que ha alcanzado más de 4.500 millones de euros de créditos titulizados en España, 1.500 millones en los últimos 12 meses con Prado VII, VIII y IX.

En esta titulización, como en ocasiones anteriores, los créditos presentan ratios de Riesgo muy positivos, con un WA Current Loan To Value (importe medio ponderado del crédito sobre el valor de tasación) de 68,3%, un WA Original DTI (Cargas sobre Ingresos) de 33,9%, y un Seasoning (promedio antigüedad desde la originación) de 45 meses. Además, el 65% de la cartera titulizada son hipotecas a Tipo Fijo o Mixto.

Prado IX es la cuarta emisión de UCI desde el comienzo de la pandemia en 2020, precedida de RMBS Green Belém No.1 en Portugal y RMBS Prado VII y VIII en España, habiendo recibido peticiones de los principales países europeos. La fuerte demanda de bonos colocados ha permitido alcanzar el mejor precio (Eur3m+30bps) post-GFC (Grand Financial Crisis) de toda la saga Prado y los países de Europa del Sur, lo cual muestra una clara señal de confianza sobre la marca RMBS Prado, la calidad de riesgo de las hipotecas y del compromiso ESG de UCI.

Además, Prado IX ha sido el primer Fondo de la serie Prado que bajo las exigencias de STS / ESMA ha publicado los ficheros en la plataforma European Datawarehouse de cartera y anexos bajo la nueva normativa ESMA, sin necesidad de subir las antiguas plantillas ECB, que dan cumplimiento a los requerimientos STS de transparencia, pero también para ser Bonos elegibles como colaterales por el ECB (en este caso el Bono del Tramo A).

