¿Cómo incide la ingesta de chitosán en una dieta sana? Por Narval Pharma

¿Cómo incide la ingesta de chitosán en una dieta sana?

jueves, 4 de noviembre de 2021, 16:12 h (CET)

Un cuerpo saludable garantiza un mayor bienestar físico y emocional, por eso es muy importante mantener una alimentación equilibrada y libre de grasas. Actualmente, existen compuestos químicos como el N-Acetil-D-Glucosamina (chitosán), que contribuye al normal metabolismo de los carbohidratos y a eliminar los lípidos del cuerpo.

Tomar un complemento alimenticio como el chitosán en una dieta sana es algo altamente recomendado para aquellas personas que deseen mejorar los hábitos alimenticios y bloquear la grasa en el organismo. En laboratorios como Narval Pharma apuestan por el estilo de vida saludable, por ello han desarrollado el Binarval Plus Z, un nutracéutico compuesto por chitosán con propiedades beneficiosas a la hora de adelgazar.

¿Cuáles son los beneficios del chitosán en una dieta? El chitosán es una fórmula química derivada de la quitina, elaborada a base de polímeros de N-Acetil-D-Glucosamina, que se obtiene de plancton marino lípidos que no se han absorbido y eliminarlos de manera natural, pudiendo absorber entre el 15 y el 20% de la grasa que se ingiere.

El chitosán, acompañado de una alimentación equilibrada y de la práctica diaria de ejercicio, ayuda a las personas a mantener un equilibrio entre las calorías que se consumen y aquellas que se pierden con el ejercicio, por lo que es un complemento perfecto en la dieta de adelgazamiento saludable.

Otra de las ventajas del chitosán es que tiene un efecto saciante. Propicia el consumo de los alimentos justos que necesita el organismo y evita los excesos, siendo muy recomendado para las personas que sufren ansiedad por la ingesta de comida.

Gracias a la acción capta grasas de este compuesto, se pueden controlar los niveles de colesterol malo (LDL) y la presión arterial, por lo que también es un compuesto recomendado para personas que padecen de hipertensión arterial.

Los componentes de Binarval Plus Z de Naval Pharma Binarval Plus Z es el producto que ha cambiado la manera de hacer dieta y se ha convertido en un complemento elegido por muchas personas, gracias a su composición y a su triple mecanismo de acción. Este producto contiene chitosán, que ayuda a controlar el colesterol; zinc, que contribuye al normal metabolismo de los carbohidratos, ácidos grasos y macronutrientes; y vitamina C, que tiene la función de ayudar a mantener el normal metabolismo energético del cuerpo humano.

Este complemento alimenticio viene en presentación de 60 cápsulas, no contiene azúcar añadido, gluten, ni lactosa. Pueden ingerirse de 3 a 5 cápsulas diarias, inmediatamente antes de las principales comidas. Se puede combinar a gusto en el desayuno y aperitivos de media mañana y cenas, respetando las cantidades indicadas.

Laboratorios Narval Pharma es una empresa fundada en el año 2000 bajo los criterios de calidad, ética y rigor científico. Ofrecen productos que, sin ser medicamentos, aportan beneficios saludables a las personas, pero con garantía de calidad avalada por las normas GMP (Good Manufacturing Practice) y sistema HACCP. Es así como sellan su compromiso con la investigación y con el desarrollo de una vida sana.

