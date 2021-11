Culinarium aterriza en Madrid con la apertura de su primera tienda Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 13:51 h (CET) La compañía continúa con su plan de expansión nacional. Se trata de la 1ª tienda en la Comunidad de Madrid y la 23ª en España Culinarium, empresa familiar especializada en la distribución de artículos de mesa y cocina, aterriza en la capital e inaugura su primera tienda en la transitada calle Alcalá, 153. Un local de 210 m2 que ha supuesto una inversión de 200.000 € en obras y adecuación.

La firma cuenta ya con 23 tiendas a nivel nacional -Barcelona, Castellón, Figueres, Girona, Granollers, Huesca, Lleida, Madrid, Mallorca, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Vic, Vilanova i la Geltrú y Zaragoza- y tiene previsto inaugurar otra más en Olot antes de finalizar el año.

Culinarium facturó en 2020 8 millones de euros y la perspectiva para el 2021 es positiva gracias a su ambicioso plan de expansión que prevé la apertura de 8 establecimientos en total entre el 2021 y el 2022.

En estos momentos la empresa dispone de una plantilla formada por 115 empleados directos entre oficinas y tiendas, a los que hay que sumar 6 más gracias a la apertura de la nueva tienda en Madrid.

La diferencia del negocio reside en su asesoramiento al cliente, su selección de producto y la relación calidad precio. Culinarium ofrece un amplio abanico de productos para todos los bolsillos y, sobre todo, para todos los conocimientos culinarios.

Su gama de productos se clasifica en 5 categorías: cocción, repostería, mesa, ordenación y take away. Cada una de ellas engloba diversidad de referencias que incluyen marca Culinarium y otras marcas destacables del sector.

Culinarium

Empresa familiar especializada en la distribución de artículos de mesa y cocina. Su amplio abanico de productos está disponible para todos los bolsillos y, sobre todo, para todos los conocimientos culinarios.

Mas de 150 años de experiencia en el sector avalan su liderazgo y la profesionalidad, donde la atención al cliente es uno de sus principales valores.

Cuenta con 23 tiendas en España, distribuidas en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, Madrid, Palma de Mallorca y Castellón.

https://www.culinarium.es/

