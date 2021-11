Worldline ha desarrollado un módulo de gamificación por tokenización para recompensar a los usuarios por la actividad generada en redes sociales descentralizadas

Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales, ha finalizado como parte de la plataforma de código abierto creada por Helios, un módulo de recompensa. Helios está financiado por el programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea Según el informe Digital 2021, las últimas tendencias sugieren que más de la mitad de la población total, un 57%, está utilizando las redes sociales, lo que representa aproximadamente 4.480 millones de usuarios.

Las aplicaciones tradicionales de redes sociales han logrado obtener una gran base sólida. Aun así, existen dos grandes retos a solventar:

Si bien todavía existen preocupaciones sobre la privacidad y la propiedad de los datos, los usuarios continúan aceptando las políticas de privacidad que otorgan a estas empresas el poder de utilizar sus datos de la forma que consideren conveniente.

Adicionalmente, durante los últimos años, la cantidad de creación de contenido a través de redes sociales ha crecido rápidamente. Todos los días, se consume y se crea contenido que va desde artículos hasta videos, imágenes, etc. de una gran cantidad de plataformas de redes sociales. Sin embargo, en algunos casos el sistema de recompensa es potencialmente mejorable, pudiendo transferir una parte de los ingresos obtenidos al creador del contenido original. Para hacer frente a estos desafíos en las redes sociales, Helios ha desarrollado una plataforma descentralizada que facilita la creación de redes sociales que brinden a sus usuarios un control de su privacidad, propiedad e intercambio de datos personales y/o contenido generado en las mismas.

Helios permite que los desarrolladores de aplicaciones puedan utilizar la plataforma de código abierto desarrollada para la creación de módulos y funciones específicas de redes sociales, así como para crear sus propias aplicaciones de redes sociales descentralizadas.

La infraestructura de Helios fue pilotada en uno de los tres casos de uso implementados en el contexto de red social descentralizada, con una aplicación móvil llamada “Citizen Journalist”. Mediante la aplicación, periodistas amateurs pudieron transmitir en vivo videos e imágenes de manera descentralizada y ser recompensados por su contenido. El piloto tuvo lugar durante el mes de septiembre del 2021 en Suiza en la Maratón Jungfrau. The most beautiful Marathon of the world - Jungfrau Marathon Interlaken (jungfrau-marathon.ch)

Worldline, como partner especializado en tecnología Blockchain, ha desarrollado un módulo de recompensa descentralizado, haciendo frente al segundo reto previamente planteado en cuanto a proporcionar un sistema óptimo de recompensa por el contenido y la actividad generada.

La función principal del módulo de recompensa es incentivar a los usuarios de Helios en el uso de la plataforma. Los usuarios pueden obtener incentivos, en forma de token fungible (fraccionable e intercambiable por una recompensa), y podrán gastarlo en beneficios dentro de la plataforma (acceso a funciones premium, a contenido premium y a servicios externos).

La figura de la derecha muestra el esquema general del módulo de recompensa de Helios:

1. Un usuario de una aplicación descentralizada de Helios realiza una acción que puede ser candidata a recompensa (en base a las reglas previamente predefinidas del sistema).

2. El módulo de recompensa gestiona las reglas e incentivos asociados, confirma la acción recompensable y al final del día aplica la transferencia de los tokens correspondientes a la billetera del usuario.

3. Diariamente, se genera un número predeterminado de tokens de Helios, basado en la actividad diaria total de todos los usuarios de la red, para ser distribuido a aquellos candidatos que han contribuido en mayor medida.

4. Los tokens a repartir a un usuario está determinado en base a cuánto contribuyó en la red ese día versus el resto de comunidad activa.

Todas las recompensas se realizan mediante la red de Quorum a través de contratos inteligentes.

Para más información respecto al algoritmo desarrollado, pueden acceder al siguiente video ilustrativo.

El proyecto se inició en enero de 2019, por una duración de tres años, contando con la participación de la Comisión Europea, y la de 15 socios de varios Estados miembros de la UE.

Según Vanessa Clemente, Project Manager de Helios en Worldline: "Helios, quiere ser el futuro de las redes sociales, facilitando una plataforma para crear redes sociales descentralizadas, que proporcionen la máxima experiencia al usuario combinada con el máximo control sobre sus datos. De esta manera, no solo se creará un entorno de confianza, sino que también permitirá atraer a los usuarios que buscan una experiencia basada en la vida real".