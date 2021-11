Aprender idiomas más allá de los 60 rejuvenece el cerebro

Más de 8.000 personas mayores de 60 años estudian idiomas con 8Belts, de ellos, más de la mitad (4.656) superan los 70 años. Estas cifras confirman que para muchas personas aprender otro idioma es una asignatura pendiente que se quiere aprobar Nadie discute que para aprender otros idiomas lo mejor es empezar desde niño, incluso desde que se es un bebe. Sin embargo, nada impide aprender un nuevo idioma cuando se ha llegado a la tercera edad, al contrario, este periodo de la vida es un momento ideal para fijarse el propósito de dominar otro idioma.



Un estudio que rejuvenece

Hoy se sabe que la plasticidad cerebral permite cambiar y aprender independientemente de la edad, y el estudio actúa como una gimnasia para el cerebro, que le mantiene activo y dinámico. Aprender una nueva lengua mejora la capacidades cognitivas y mantiene sano el cerebro. Además, mejora la sociabilidad de las personas mayores, amplia sus relaciones sociales, su actividad y tiene un impacto positivo en su estado de ánimo y su salud emocional. Todas estas actividades mejoran la memoria y ayudan a retrasar y minimizar los efectos de las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzhéimer o la demencia senil.



Las personas mayores tienen una serie de ventajas respecto a los jóvenes a la hora de aprender un nuevo idioma. Poseen un mayor desarrollo cognitivo, que facilita la integración de conocimientos lingüísticos que son nuevos a su dilatada experiencia en el aprendizaje y en la vida. También les permite realizar todo tipo de asociaciones, muy útiles cuando se está aprendiendo, con la ventaja de que conocen las técnicas que mejor les funcionan. Además, con los años se amplía el vocabulario, lo que facilita comprender conceptos y abstracciones de tipo gramatical. Además, la motivación es mucho mayor.



Método 8Belts

El método 8Belts es ideal para las personas mayores. A ser 100% online les permite aprender donde y cuando quieran. Es divertido, fácil de usar y dinámico y facilita la relación con otros estudiantes. Uno de sus elementos diferenciales es su índice de rentabilidad de las palabras, definido por la “frecuencia de uso” y el grado de “combinabilidad” de las palabras y frases en el idioma de estudio. Al aprender y utilizar las palabras más usadas los alumnos mejoran exponencialmente sus capacidades de comunicación, se sienten reforzados y mantienen su compromiso.



8Belts fue pionero en utilizar la IA para personalizar el método de aprendizaje y el nuevo algoritmo adapta el método al progreso y conocimiento real de cada alumno, al que redirecciona en función de cómo utiliza el método, las horas que emplea, qué ha aprendido… para configurar un plan que se adapta en tiempo real a su progreso, mejorando su experiencia y compromiso y motivándole a seguir. Además, el algoritmo cuenta con un sistema de escucha inteligente, que ha optimizado la precisión con la que se trabaja, aumentado la velocidad de aprendizaje y mejorando el repaso de aquellos temas que el alumno no ha asimilado al cien por cien, logrando un aprovechamiento del tiempo dedicado de un 100%.



La última versión de la plataforma analiza los datos utilizando el Big Data para mejorar la experiencia de cada alumno, a través de algoritmos que van aprendiendo del uso de la herramienta por parte de los usuarios en tiempo real. De esta manera, todos los estudiantes se benefician no solo de su propia experiencia, sino de la del conjunto de los alumnos.



El sistema analiza el tiempo que dedica el alumno al estudio, su velocidad del aprendizaje y a partir de esta información potencia ciertas partes del aprendizaje en las que el alumno está más flojo y dedica menos tiempo a aquellas donde tiene un conocimiento más sólido.



El conjunto de estas tecnologías, la práctica desde el primer día y un método centrado en el estudiante configuran el Human Student Centric System (HSCS), que permite aprender un idioma 80 veces más rápido que los sistemas tradicionales. La clave está en cómo se aprende y qué se aprende. No se trata de aprender más cosas sino de aprender mejor y lograr una soltura en el idioma desde el primer día.



El modelo “Human Student Centric System” sitúa al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y se adapta a su evolución en base a dos vectores principales: el avance y la consolidación de lo aprendido. Y lo hace, utilizando todo tipo de herramientas como la IA, la gamificación, el reconocimiento de voz, el refuerzo continuado… y la interacción con los profesores… para modular y optimizar las clases particulares de cada alumno.



Hablar desde el primer día

En la primera semana, el alumno mantiene conversaciones y está usando la parte cognitiva del cerebro, la que procesa y genera el lenguaje, que requiere mayor esfuerzo para aprender, pero guarda mejor lo aprendido, potenciando la fluidez y memorización. El sistema sabe qué información ha entrado en su cerebro, qué va a olvidar y qué retiene mejor optimizando el aprendizaje de manera inteligente.



8Belts se basa en aprender lo útil y no aprender lo inútil, gracias a su índice de palabras rentables, aquellas que más se utilizan en el idioma, aprendiendo el doble con la mitad de esfuerzo. “La clave -indica Fernando Moreno - es aprender lo útil y no aprender lo inútil. Y el algoritmos consiguen que la tasa de aprovechamiento llegue al 100%. Y hay dos maneras de lograrlo: Evitando que los estudiantes olviden lo aprendido y excluyendo deliberadamente la información menos relevante”.