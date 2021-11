El Audi Creativity Challenge desafía la creatividad de los jóvenes con una nueva edición Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 12:36 h (CET) ¿Cómo innovar en el ámbito de la sostenibilidad para no comprometer el futuro de la sociedad y el planeta? Es el reto propuesto para su 7ª edición. El equipo ganador disfrutará de un exclusivo curso de innovación disruptiva en Silicon Valley para hacer realidad su proyecto Audi Creativity Challenge ha abierto la convocatoria para participar en la 7ª edición de su competición, que se desarrollará a lo largo del curso escolar 2021-2022.

Los equipos participantes deberán plantear soluciones al reto de ¿Cómo innovar en el ámbito de la sostenibilidad para no comprometer el futuro de la sociedad y el planeta?

Ante el fuerte aumento de las demandas sociales para mejorar el futuro del planeta, es imprescindible encontrar soluciones urgentes que aseguren el bienestar y el del entorno. Solo mediante la creatividad y la innovación social, se conseguirá transformar y mejorar la calidad de vida de las personas en el futuro. Por eso, la marca apuesta por un reto que ayude a generar conciencia entre los más jóvenes.

En esta nueva edición, el ACC busca ideas disruptivas que aprovechen las nuevas tecnologías para dar respuesta a interrogantes sobre el buen uso de los recursos naturales, el empleo de fuentes de energía alternativas, la reducción de los residuos, la estabilidad climática, la protección de los mares y sus especies, el uso de plásticos, el ecoturismo, el consumo responsable y de proximidad, el uso responsable de los recursos en los hogares o la electromovilidad.

Los equipos interesados ya pueden formalizar su inscripción en www.audicrea.com, la plataforma digital mediante la que aprenderán cómo se desarrolla un proceso creativo a través del innovador Método Lombard. Tanto la inscripción como la participación son gratuitas.

Entre los equipos inscritos que hayan superado las cuatro fases de que consta esta competición, se seleccionará un TOP10 que concurrirá en una gran final el próximo mes de junio. El equipo seleccionado como ganador disfrutará de una experiencia única: una estancia en Silicon Valley durante todo el mes de julio de 2022 para realizar un exclusivo curso de creatividad disruptiva e innovación social en el Imagine Creativity Center, donde también podrán desarrollar en profundidad su proyecto ganador con el apoyo de reconocidos mentores.

En la cuna de la innovación y la tecnología mundial, el equipo ganador tendrá también la oportunidad de visitar empresas punteras como Google, Apple, Netflix o Twitter, donde recibirán las aportaciones de sus expertos.

Sobre Audi Creativity Challenge

Audi Creativity Challenge es una iniciativa social y educativa de Audi España, que busca potenciar el valor de las ideas creativas, fomentar las actitudes innovadoras y apoyar el talento de los jóvenes españoles. Esta iniciativa impulsa la cultura del esfuerzo, el espíritu colaborativo y la competitividad basada en valores de equipo. Y ayuda a los participantes a identificar y poner en valor su potencial creativo, aprender cómo funciona el proceso creativo y entrenar sus capacidades para innovar y comunicar.

En sus seis ediciones anteriores, ha contado con la participación de más de 2.000 equipos y 7.000 estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, que han presentado sus proyectos para dar respuesta a los diferentes retos de innovación planteados en los ámbitos social, educativo, cultural y de la movilidad.

