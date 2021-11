Personalizar el anillo de compromiso, una tendencia al alza en el sector de la joyería española Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 12:19 h (CET) Los nuevos hábitos de consumo y las tecnologías 3D posibilitan hoy la cocreación de piezas artesanales entre joyerías y consumidores finales. Las alianzas y anillos de pedida son las más demandadas, por representar "un símbolo, una historia que refuerza el vínculo, haciéndolo aún más especial", según la joyería online Germán Joyero Más que una joyería de autor, es una joyería 'de cliente'. La personalización de alianzas y anillos de compromiso despunta en el sector joyero español a impulsos de las nuevas generaciones, en especial en grandes centros urbanos como Madrid, donde la firma Germán Joyero concentra un elevado porcentaje de esta demanda.

"Cuando tomas la decisión de regalar un anillo de compromiso, debes saber que el éxito de tu inversión estará asegurado", explican desde esta joyería online, pionera en el diseño tridimensional y la elaboración artesanal de joyas a medida. Cada pieza resultante, "aparte de representar un símbolo, tiene una historia que refuerza el vínculo, haciéndolo aún más especial", puntualizan.

Diversas estadísticas avalan este interés por los productos y experiencias personalizadas fuera del sector nupcial. Según un estudio de la empresa Roland DG, estos artículos constituyen un segmento al alza en el mercado nacional, con potencial suficiente para alcanzar los 1.600 millones de euros durante el presente año.

Se trata, además, de un fenómeno con un acusado componente demográfico. Y es que la Generación Z y otras cohortes demográficas próximas demandan con especial intensidad este tipo de productos, de acuerdo a un estudio de Criteo.

De la personalización a la satisfacción: así es la novedosa joyería de identidad “Germán Joyero”

Un simple boceto inspirado en las sugerencias del cliente puede resultar en una obra de artesanía inédita. En este proceso intervienen, además de la imaginación del cliente y el know how de los orfebres involucrados, el uso de tecnologías 3D capaces de formular diseños con notable precisión, previa a la ejecución de la obra.

Y es que las joyas de identidad han cambiado el modo en que los novios eligen anillos y alianzas matrimoniales. Para la firma Germán Joyero, antes de la irrupción de esta tendencia, los interesados debían "seleccionar entre anillos de pedida exhibidos en escaparates, catálogos o webs, creados en serie y que sólo escogerás por gusto o porque asumes que “le puede gustar” o una opción te agradará más".

Sin embargo, "los anillos de pedida personalizados son la revolución del símbolo del amor", informan desde esta joyería fundada en 1945. Y es que las joyas personalizadas permiten a los clientes más creativos y exigentes proyectar sus gustos, su pasado y su idiosincrasia sobre la sortija, haciéndola propia.

Por lo general, la elaboración de alianzas y anillos customizados se inicia con el papel y el lápiz. "El cliente busca una fotografía de la pieza que desea o nos enseña su propio boceto", señalan desde Germán Joyero. A este primer contacto con el cliente y su idea germinal sigue el estudio detallado de los materiales y las gemas a utilizar.

Para precisar y enriquecer este bosquejo se utilizan softwares avanzados de diseño tridimensional, un proceso de modelado que culminará en la imagen 'digital' de la pieza terminada. Materializar este diseño virtual es el último y más delicado paso, que siempre corre a cargo de maestros orfebres, responsables de la fundición, el engastado de gemas y otras labores artesanales.

"La joya puede realizarse tanto en platino como en oro de 18 kilates (blanco, amarillo, o rosado) combinado con tus piedras preciosas favoritas: diamantes, rubíes, zafiros, esmeraldas, tanzanitas, topacios, etcétera", concluyen los profesionales de Germán Joyero, referente indiscutible en joyería personalizada a nivel nacional.

