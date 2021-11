Galileus se convierte en el único GMAO que no precisa teléfonos móviles Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 12:16 h (CET) Galileus apuesta por una solución que ahorre costes a la compañía hotelera Gallileus continua apostando por la calidad de su software de gestión de mantenimientos hoteleros, control energético y gestión de residuos, a la vez que desarrollan un sistema que no suponga costes adicionales para los hoteles.

De hecho, Galileus se ha convertido en el único GMAO que puede funcionar con ordenadores, teléfonos móviles, tablets y, también, con cualquier teléfono del hotel, de tal manera que se pueden registrar incidencias, estados de limpieza, etc. desde el teléfono fijo. Ello significa que el hotel no precisa dotar de móviles o tablets todo el personal del hotel, suponiendo un gran ahorro.

Además, Galileus(www.galileus.es) se encuentra trabajando en una nueva versión de la plataforma que ofrecerá más prestaciones y mayor versatilidad, y que será presentada en los próximos meses. Así Galileus continua afianzándose como el primer GMAO de España con presencia en 18 marcas y 12 países.

