Reto abierto para crear el Futuro de la Energía en España Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 10:19 h (CET) Grupo Cuerva, Turning Tables y Purpose Alliance se han asociado para lanzar un reto online que busca crear el Futuro de la Energía en España. Son colaboradoras del evento grandes empresas como Siemens, Google y Repsol. Personajes reconocidos del sector darán conferencias días previos al evento Grupo Cuerva, Turning Tables y Purpose Alliance se han asociado para lanzar un evento online sin precedentes el próximo 25 de noviembre con el propósito de crear el futuro de la energía en España. Más información aquí: www.purposealliance.org/reto-futuro-energia-espana

Naciones Unidas ha marcado como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible el garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

Sin embargo, España todavía enfrenta grandes retos a la hora de conseguir que este objetivo se cumpla. De hecho, recientemente, la sociedad española ha experimentado un incremento muy importante en el coste de la energía.

El 25 de noviembre tendrá lugar un evento donde personas, startups y organizaciones de todo el mundo unirán sus conocimientos, experiencias y habilidades para idear soluciones a los retos en energía que enfrenta España actualmente.

De manera previa al reto, durante los días 22, 23 y 24 de noviembre, los participantes y la comunidad en general tendrá acceso a una serie de conferencias magistrales por parte de reconocidos expertos en el área de la energía

Además, antes de participar en el reto, los participantes obtendrán formación sobre el framework ágil Purpose Launchpad (www.purposelaunchpad.com), lo que les permitirá saber cómo idear y evolucionar soluciones de alto impacto para crear el futuro de la energía en España.

Durante el día del reto, el 25 de noviembre, las personas y las startups que participen contarán con el apoyo de mentores certificados en Purpose Launchpad, que les guiarán durante una sesión en grupo de 4 horas y en el proceso de ideación.

Los participantes debatirán sobre cuestiones fundamentales de la energía y presentarán sus ideas y soluciones para solucionar los retos más importantes a los que se enfrenta España en términos de acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

El mismo día de las sesiones de trabajo principales del reto, los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus iniciativas a un panel de expertos internacionales que les darán feedback para seguir evolucionando sus iniciativas y llevarlas al siguiente nivel.

Por último, el día 30 de noviembre se realizará una presentación final totalmente abierta (a los participantes del reto y a la comunidad de España en general) para mostrar los resultados obtenidos en el reto y anunciar próximos pasos para hacer, de esta iniciativa y las ideas generadas, una realidad que impacte positivamente el futuro de la energía en España.

Los participantes que se involucren en el reto vivirán una experiencia inolvidable por muchas razones:

Aprenderán una nueva manera de hacer brainstorming, trabajo en equipo e ideación.



Conocerán a personas extraordinarias de diferentes países, edades y perfiles (estudiantes, profesores, ejecutivos, etc.).



Tendrán la oportunidad de desarrollar sus ideas a proyectos y ser parte de una comunidad increíble de personas enfocadas en el propósito.



Evolucionarán su manera de pensar, de ver el mundo y, sobre todo, impulsarán sus propósitos personales para crear un impacto positivo en el mundo.

​“Participar en el reto fue una experiencia enriquecedora, divertida que me abrió la mente” dijo Mayank Pandya, después de participar en el primer reto de Purpose Alliance. “Me mostró solidaridad global, más unida que nunca, y que no necesitas ser un experto para mejorar el mundo”.

Personas de todo el mundo pueden participar en el evento sin coste ninguno, como un individuo o como startup. Las inscripciones para el challenge están abiertas hasta el 10 de noviembre en este link: www.purposealliance.org/reto-futuro-energia-espana

El reto está organizado por Grupo Cuerva, Turning Tables y Purpose Alliance, y cuenta con la colaboración de importantes partners como Siemens, Google o Repsol. Todos ellos inspirarán de manera previa al reto a los participantes y los apoyarán después del mismo.

------

Grupo Cuerva (www.grupocuerva.com) es una compañía dedicada al desarrollo de actividades del sector eléctrico desde hace más de 80 años. Abarca las distintas áreas de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, y realiza otras funciones importantes en la instalación y conservación de infraestructuras.

Turning Tables (www.turningtables.global) es una compañía tecnológica que desarrolla e implementa tecnologías y modelos de negocio que impulsan un futuro energético más sostenible.

Purpose Alliance (www.purposealliance.org) es un movimiento global que empodera a personas extraordinarias a crear el futuro mediante la organización de retos centrados en un propósito y dotando a personas y a organizaciones con la mentalidad y herramientas necesarias para crear un impacto masivo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.