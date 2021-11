IFMA España presenta su WORKPLACE SUMMIT 2021, el evento más importante de Facility Management que se celebra en España Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 10:04 h (CET) El #WPSIFMA2021 se celebrará el próximo 23 de noviembre, con modalidad presencial (en Madrid) y virtual (retransmitido por streaming). Con formatos de ponencias y mesas redondas tratarán todos los temas de actualidad que afectan a las personas y a las empresas: los nuevos espacios de trabajo, innovación en las organizaciones, oficinas flexibles, la importancia de la accesibilidad en la vida cotidiana, Smart cities y smart builidings, espacios sostenibles, etc Bajo el nombre de Humanismo 4.0, IFMA España – el capítulo español de la International Facility Management Association — presenta su nueva edición del WORKPLACE SUMMIT, un evento en donde se pone en valor la importancia de esta disciplina, que cada vez tiene más presencia en el día a día de muchas empresas y organizaciones, especialmente a raíz de la nueva realidad que nos ha dejado la Covid-19.

¿Por qué humanismo 4.0? Se decidió que fuera el tema principal sobre el que pivotara esta edición porque en estos momentos de incertidumbre, el ser humano ha pasado a ser el centro al igual que ocurrió en Italia en el SXV, como respuesta a la crisis que vivía la sociedad del momento y de donde surgió el Humanismo, En aquel entonces, el ser humano, sus cualidades y valores pasaron a ser el centro del universo. Hoy en día, el interés que existe hacia el cuidado de las personas para mantener intacta su productividad y hacerlas sentir bien en sus puestos de trabajo, será parte de las nuevas responsabilidades del Facility Management y de los departamentos de RRHH.

Bajo esta premisa se celebrará el WorkPlace Summit IFMA España 2021, el próximo 23 de noviembre, de manera presencial (con aforo limitado y con todas las condiciones sanitarias necesarias) en el Hotel ILUNION Atrium de Madrid, aunque también será posible seguir el evento por streaming. Durante la jornada, un total de 28 expertos analizarán cómo, en un escenario post Covid-19, han cambiado los entornos de trabajo contribuyendo a mejorar nuestra calidad de vida personal y profesional.

Será gratuito para todos los afiliados a IFMA España. En el caso de los no afiliados el acceso, tanto de manera presencial como virtual, tendrá un coste de 100€ y 35€ respectivamente (+IVA), donándose el 20% de lo recaudado a los damnificados por el Volcán de La Palma, para los proyectos que Cáritas y la Cruz Roja tienen en la isla. El registro se realiza desde ESTA WEB, en la que también podrán consultar el programa y conocer con detalle todos los ponentes que participarán en la jornada.

El #WPSIFMA2021 versará sobre personas, tecnología, bienestar, espacios, flexibilidad, RRHH y cómo se relaciona todo ello con el Humanismo 4.0. Con formatos de ponencias y mesas redondas tratarán todos los temas de actualidad que afectan a las personas y a las empresas: los nuevos espacios de trabajo, innovación en las organizaciones, oficinas flexibles, la importancia de la accesibilidad en la vida cotidiana, Smart cities y smart builidings, espacios sostenibles, etc.

El evento está especialmente indicado para todas aquellas personas que deseen conocer la disciplina del facility management, así como el trabajo transversal que realizan los facility managers y para todos esos profesionales que engloba la entidad. Pensado para responsables, usuarios y proveedores de entornos de trabajo como directores financieros, de Real Estate o de RRHH, Project managers, arquitectos e ingenieros, property managers o responsables de servicios, entre otros.

Para Rebeca Fdez. Farpón, gerente de IFMA España “la edición de este año del WORKPLACE SUMMIT IFMA España gira en torno a las personas porque verdaderamente son el centro. Hemos querido mirar al pasado, con una perspectiva histórica, para tomar impulso de cara al futuro. Ahora es el momento de hacer las cosas de otra manera y estamos sentando las bases para llevarlo a cabo”.

Además, asegura que “el #WPSIFMA2021 pone de manifiesto cómo nuestras necesidades, a nivel de sociedad van cambiando, no solo en lo laboral sino también en lo personal. Buscamos bienestar, seguridad e inmediatez y hay muchos procesos y personas que trabajan día tras día para hacerlo posible”.

Sobre IFMA España

IFMA España, el capítulo español de la International Facility Management Association, se creó en enero de 2011. Su objetivo es promover el conocimiento del Facility Management y del valor añadido que aporta al mundo empresarial y a la sociedad esta disciplina. Su presidente es Enrique Carrero.

Recordemos que los Facility Managers son los profesionales encargados de gestionar todos aquellos aspectos que hacen que organizaciones y empresas sean más eficientes y productivas en oficinas, instalaciones, industrias, e infraestructuras públicas y/o privadas, etc. El perfil de asociado es el de profesionales independientes, Facility Managers de empresas y empresas proveedoras de servicios, de consultoría o clientes.

IFMA España promueve tres líneas estratégicas: celebración de eventos centrados en áreas específicas de alto interés profesional donde también se potencie el networking; una oferta formativa potente y actualizada y, en tercer lugar, una apuesta por la investigación (Research) que aporte valor a toda la comunidad de gestión integral de bienes y servicios. Para alcanzar este último objetivo, IFMA España cuenta con varias comisiones de trabajo especializadas y que funcionan como grupos de trabajo colaborativos en donde compartir el conocimiento es la máxima principal.

