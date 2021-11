Despensa ecológica explica las diferencias entre huevos ecológicos y camperos Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 09:36 h (CET) Los huevos ecológicos son un producto cada vez más presente en las cocinas debido a sus múltiples beneficios El huevo es uno de los alimentos más utilizados en la cocina española. Puede cocinarse de múltiples maneras, obteniendo así una amplia gama de platos. Entre los beneficios que aporta al cuerpo humano está su alto número de nutrientes. Pero a la hora de acudir al supermercado, la gran cantidad de opciones que existen hacen que en ocasiones los consumidores no sepan la diferencia entre ellos. Muchas de estas personas desconocen el origen o cómo se han criado las gallinas que los han puesto. Por lo que es importante conocer las diferencias entre los huevos ecológicos y los camperos.

Diferencias a la hora de comprar

El bienestar y cómo se han producido los huevos son dos de los datos más importantes a la hora de comprar. En ellos hay una numeración que informa del método de producción país, provincia, municipio y granja. Gracias a ello es posible conocer qué tipo de huevos son.

Huevos ecológicos

Los huevos ecológicos son un producto cada vez más demandado entre la población. Estos proceden de gallinas que viven en corrales al aire libre. Para que obtengan este distintivo, las gallinas deben haber sido alimentadas con pienso de agricultura ecológica. Estas gallinas tienen hábitos de vida saludables como ocho horas de sueño diarias o acceso a un terreno de como mínimo 4m2 por animal. En las tierras en las que viven no se han usado abonos o plaguicidas.

Despensa ecológica cuenta con huevos procedentes de gallinas que han sido criadas al aire libre. El producto final es totalmente ecológico y beneficioso para el organismo producido por gallinas que viven según la normativa.

Huevos camperos

Son menos específicos en cuanto a la producción de estos. Sus únicos requisitos es que las gallinas tengan acceso al exterior y dispongan de al menos 4 m2 por gallina como mínimo. La principal diferencia es que las gallinas que producen huevos camperos no necesitan tener una alimentación ecológica. En ocasiones esto puede suponer un problema, dado que los piensos pueden proceder que campos donde se han usado productos químicos.

Conocer la diferencia entre los huevos ecológicos y camperos permite poder realizar compras con seguridad en el supermercado. Así como también beneficiarte de las múltiples ventajas que poseen.

