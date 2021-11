El Dr. Nicholas Perricone apuesta por la calabaza, el alimento de temporada que mejora el aspecto de la piel Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 08:07 h (CET) En su famosa dieta perriconista incluye este alimento por su poder antioxidante, su alto contenido en fibra y su composición rica en betacarotenos Todo el mundo conoce de la importancia de llevar una dieta equilibrada. El Dr. Nicholas Perricone, considerado uno de los tres mejores dermatólogos del mundo y pionero en promover tanto la teoría del envejecimiento por inflamación, como una filosofía holística de la salud de la piel, aúna su experiencia en el mundo de la medicina para afirmar que hacer uso de formulaciones cosméticas con una carga alta de potentes principios activos para lograr rejuvenecer la piel, también debe ir acompañada de una buena alimentación y suplementos alimenticios.



En su famoso dietario para lograr rejuvenecer la piel desde dentro, destacan las recetas que apuestan por productos de temporada, como es el caso de la calabaza. Una hortaliza digestiva, común de la concina tradicional del otoño, repleta de beneficios para la salud de la piel y el organismo. Su combinación de minerales y vitaminas convierten la calabaza en un potente antioxidante.

La clave: su alto poder hidratante

Su carne fibrosa de toque dulzón, no cuenta con grandes calorías y logra aportar efectos inmediatos sobre la salud de la piel y el organismo. "Su potente contenido en betacaroteno, un compuesto con altas propiedades antioxidantes, previene el envejecimiento prematuro de las células. Es rica en vitamina A y zinc. Además su escaso valor calórico y su enorme cantidad de agua, hace que tenga un gran poder hidratante para el organismo", explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD.



Además de su pulpa, en las calabazas se puede encontrar otro interesante alimento, sus abundantes semillas. "Las pipas logran aportar ácidos grasos esenciales, Omega 6 (ácido linoléico) beneficiosos para la piel y el cabello; así como vitamina E esencial para evitar la anemia y trastornos neurológicos", añade la experta.

Una receta beauty a base de calabaza

Ingredientes

1 calabaza (2kg), cortada a la mitad y sin semillas

2 cucharadas + 4 cucharaditas aceite de oliva virgen extra

2 dientes ajo picados

2 cucharadas perejil fresco picado

2 cucharadas + 2 cucharaditas de zumo de limón fresco

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

1 manojo de berros frescos, sin tallos

56gr de queso gorgonzola, desmenuzado

(1/2 taza) nueces pecanas picantes

Preparación

1. Precalentar el horno a 175°C. Poner en una bandeja para hornear un molde de silicona o papel de horno.

2. Colocar la calabaza, la parte cortada hacia abajo, sobre el papel de horno y hornear, sin tapar, durante aproximadamente 1 hora, hasta que esté tierna. Deje enfriar la calabaza hasta que se pueda manipular y luego raspar los espaguetis. Debe tener alrededor de 4 tazas, reservamos.

3. Calentar 2 cucharadas de aceite en una sartén muy grande a fuego medio. Añadir el ajo y cocinar, revolviendo, durante 30 segundos. Añadir los espaguetis de calabaza y el perejil, revolver para combinar. Añadir 2 cucharadas de zumo de limón, 1⁄4 cucharadita de sal y 1⁄4 cucharadita de pimienta.

4. Para servir, mezclar los berros con 2 cucharaditas restantes del zumo de limón, las 4 cucharaditas de aceite, 1/8 cucharadita de sal y 1/8 cucharadita de pimienta. Repartir la mezcla de calabaza en platos individuales o en un plato de servir. Cubrir con los berros, queso gorgonzola y nueces pecanas picantes.

Un booster de energía, nutrientes y antioxidantes

Durante más de dos décadas, Perricone MD ha basado su filosofía alrededor de un planteamiento holístico centrado en el bienestar y en el efecto antiinflamatorio para la piel. La visión del doctor parte de una dieta adecuada, combinada siempre con suplementos alimenticios para lograr aportar la piel y al organismo los máximos beneficios. "Los suplementos alimenticios proporcionan protección antioxidante y protegen la piel y el organismo contra agentes externos, como los radicales libres. Así se consigue aplazar los signos visibles del envejecimiento a nivel de la piel y los músculos. Tiene como objetivo aportar al organismo un refuerzo de energía para mantener la actividad, y una protección antioxidante para tener un cuerpo sano", argumenta Raquel González.

Un batido verde cargado de Super Greens

En este green smoothie se unen las propiedades antioxidantes del té verde y el limón, a los potentes antioxidantes patentados del suplemento alimenticio de Perricone MD, Super Greens. "Son ricos en probióticos y fitonutrientes para ayudar a potenciar la energía al tiempo que mejorar visiblemente el aspecto del cabello, uñas y piel", explica González.

¿Cómo disfrutarlo?

Prepara una infusión de té verde y exprime el zumo de medio limón. Añadir un sobrecito de Super Greens y un yogur griego. Bate todos los ingredientes juntos. Un manjar verde repleto de beneficios para la salud.

Super Greens de Perricone MD –76€

Disponible en perriconemd.es



Pink Latte

Añadir el suplemento alimenticio Super Berry with Acai a cualquier batido logrará que se convierta en una carga repleta de antioxidantes, nutrientes, minerales, aminoácidos esenciales y ácidos grasos para lograr incrementar la energía y el bienestar en general. "Tiene también capacidad antiinflamatoria y permite combatir los radicales libres, así como proteger las funciones de órganos internos. Resulta positivo para el sistema cardiovascular y el aparato digestivo." concluye Raquel González.

¿Cómo prepararlo?

A 30ml de zumo de remolacha, añadir 500ml de la bebida vegetal, 1 cucharadita de canela y 1 sobrecito de suplemento Super Berry. Una bebida aromática repleta de buenas propiedades.

Super Berry with Acai de Perricone MD –76€

Disponible en perriconemd.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Top mejores loterías del mundo Loterías globales a las que puedes jugar desde tu móvil u ordenador El Dr. Nicholas Perricone apuesta por la calabaza, el alimento de temporada que mejora el aspecto de la piel Bitstartups, la primera plataforma de impulso a startups con tecnología Blockchain El aluminio, el rey de los componentes de andamios, sostienen los expertos de Alufase Celering, la respuesta a los problemas de movilidad en ciudades y zonas rurales