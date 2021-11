La psicóloga Mariola Moreno expone los mejores consejos para superar la dependencia emocional

La dependencia emocional es un estado psicológico que puede tener lugar en relaciones de pareja, familia o amigos. En estos casos, la persona dependiente idealiza y magnifica al otro, generándose una relación tóxica, en la cual no se siente cómoda, pero tampoco es capaz de terminar con la relación.

Mariola Moreno es una experta psicóloga de parejas en Sevilla y explica que este tipo de vínculos están causados por la necesidad de tener a alguien al lado constantemente. En general, todos los seres humanos necesitamos relacionarnos socialmente, lo negativo viene cuando ese impulso se lleva a un extremo y se genera un grave problema.

La baja autoestima y el victimismo generan dependencia emocional Las personas que dependen emocionalmente de otras suelen tener una baja autoestima, la cual se ocasiona a partir de las ideas limitantes y conceptos negativos sobre uno mismo. Uno de los signos clave de que esto sucede, es la sensación de no poder realizar actividades en soledad.

En este caso, lo que aconseja Mariola Moreno es hacer cosas a solas como, por ejemplo, viajar ir al cine o a comer a un restaurante. A partir de estas actividades, se fomenta la capacidad de liderazgo, el poder de decisión y la iniciativa propia.

Otra característica que se repite en quienes sufren dependencia emocional es el victimismo. Este mecanismo se utiliza parajustificar las malas acciones, no ser dejado o para generar que alguien vuelva. De esta manera, la persona muestra pensamientos pesimistas y da constantemente la imagen de no tener el control de la situación o de su vida. Con el fin de paliar esto, lo que la especialista psicóloga en parejas en Sevilla, Mariola Moreno, sugiere es aprender a poner límites. Es necesario aprender a decir NO, cuando se produce una falta de respeto o suceden situaciones que no son aceptables.

Otra forma de romper con la dependencia emocional es poner el foco de atención en otras áreas de la vida, como el trabajo, el estudio o el ocio. Así, se podrá progresar en ellas, obtener mejores ingresos, mayor calidad de vida, dedicar tiempo a uno mismo, tener más actividad social y hacer amistades nuevas.

Abordar y valorar las relaciones negativas y conflictivas es muy importante En cualquier caso, Mariola Moreno, que recientemente publicó el libro “Cómo elegir pareja”, sostiene que la persona debe hacer una valoración de si existe maltrato físico, psicológico o emocional. Además, también hay que cuestionarse sobre la situación emocional, si uno pasa más tiempo llorando que riendo, en estado de tristeza o de felicidad. En función de este autodiagnóstico, las personas pueden llegar a la conclusión de si conviene seguir con una relación o dejarla.

Si la opción es la segunda, el consejo es no tener ningún contacto con la persona de quien se dependía emocionalmente, ni a través de WhatsApp o las redes sociales y tampoco por medio de comentarios de amigos en común. Esa es la única forma de acabar con la dependencia, según afirma la especialista psicóloga de parejas en Sevilla, Mariola Moreno. Esto sucede porque una relación que genera dependencia actúa en el cerebro como una adicción, por lo cual es fundamental superar el bajón emocional que supone la ruptura.

El objetivo de esta lista de consejos para superar la dependencia emocional es construir una vida valiosa de forma independiente. De esa manera, solo las personas que pueden aportar algo positivo pueden ingresar al círculo de relaciones de alguien que se valora a sí mismo.

Como afirma la psicóloga Mariola Moreno, no todas las relaciones son para siempre ni imprescindibles para ser feliz.