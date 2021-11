La alineación de la vértebra Atlas es uno de los tratamientos contra el dolor desarrollados en Atlas Vital Emprendedores de Hoy

jueves, 4 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

La primera vértebra cervical es la vértebra Atlas, conocida también como C1. La desalineación de esta vértebra es más habitual de lo que parece y puede provocar una serie de consecuencias negativas como el dolor en diferentes zonas del cuerpo, ya que es la encargada de mantener todo el peso de la cabeza y conectarla con el resto de la columna.

Este inconveniente puede pasar desapercibido si no se hace el estudio y diagnóstico correcto. Por ello, siempre que se sospeche de una posible desalineación de esta vértebra es recomendable visitar una clínica especializada como Atlas Vital. Se trata de un centro de tratamiento en Madrid que se dedica a la alineación de la vértebra Atlas y a otros tratamientos para corregir y cuidar la salud de la columna vertebral.

¿Cuáles son los síntomas de la desalineación del Atlas? La desalineación del Atlas se puede deber a muchos factores como problemas durante el parto o caídas, golpes y traumatismos en la cabeza causados por accidentes en deportes, actividades o en situaciones imprevistas.

Algunos de los efectos más comunes de un Atlas desalineado incluyen escoliosis o cambios en la alineación de los hombros y la pelvis, los cuales afectan la integridad estructural del sistema esquelético e impactan negativamente en el sistema nervioso, causando presión e inflamación. La interrupción resultante del funcionamiento normal del sistema nervioso puede desembocar en una multitud de síntomas comodolores de cabeza, mareos, dolor facial, de espalda y de cuello.

La alineación del Atlas consiste en un procedimiento quiropráctico no invasivo que busca llevar el hueso a su posición original en una sola sesión, con un control posterior de unas semanas para asegurar la efectividad del procedimiento. En este caso, la edad no es un factor limitante para someterse al procedimiento, puede ser realizado desde niños hasta adultos.

Atlas Vital garantiza la mejoría con este procedimiento y el correcto diagnóstico por parte de profesionales con más de 25 años de experiencia de terapia manual y corporal, haciendo uso de tecnología moderna para cumplir con su propósito.

Una clínica para patologías de la columna vertebral Atlas Vital cuenta con una sala de tratamientos equipada con aparatos modernos de masajes para la alineación del hueso Atlas, sistemas de análisis postural, ordenadores de última generación, entre muchos otros sistemas de tecnología avanzada que contribuyen a dar un servicio de calidad.

Además de la alineación del hueso Atlas, la clínica ofrece servicios como la descompresión vertebral con la tecnología computarizada Spinemed y la hidrotomía percutánea para curar varios tipos de patologías vertebrales, con el fin de corregir y eliminar cualquier trastorno o síntoma de molestia y dolor.

Con profesionales especializados en varios servicios como masaje, reflexología, acupuntura, fisioterapia y osteopatía, Atlas Vital quiere aportar su grano de arena en el mundo de la salud, ayudando a los pacientes a curar este tipo de dolores.

