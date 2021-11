¿Qué busca la generación millennial en el entorno laboral?, por Ana Sarmiento Emprendedores de Hoy

La generación Y o los millennials son personas con valores profesionales y un pensamiento laboral diferente al de sus padres o abuelos. Al contrario que sus antecesores, son más autónomos y flexibles a la hora de lograr sus metas.

Gracias a la tecnología, pueden trabajar en horarios que les sean más convenientes, incluso alejados de la oficina. Por esto, valoran mucho las empresas que abrazan la tecnología y se encuentran a favor del home office o teletrabajo.

Ana Sarmiento explica que las empresas y los negocios deben entender a la generación millennial laboral si desean, realmente, contratar talento joven. La experta en liderazgo asesora a grandes empresas para atraer y fidelizar a los millennials profesionalesa sus puestos de trabajo.

Lo que las empresas necesitan entender de los millennials, según Ana Sarmiento Hasta hace algunas décadas, las personas no tenían acceso a un ordenador personal y los valores y la ética profesionales eran diferentes a los actuales. Por ejemplo, ser emprendedor o cambiar constantemente de negocio, si una persona no se sentía a gusto, era algo poco común en las generaciones anteriores.

Sin embargo, la nueva generación de los millennials ha adoptado un pensamiento diferente en cuanto al ámbito laboral. Para ellos, ya no representa un tabú cambiar de empleo hasta conseguir un lugar que realmente llene sus expectativas y les haga sentir que son parte de algo más grande y significativo. Esto hace que, en cuestión de un año, abandonen sus cargos y las empresas pierdan el dinero invertido en su formación.

Otro aspecto que los jóvenes aprecian de una compañía son los valores y la ética sin prejuicios, aceptando los cambios modernos que está viviendo la humanidad. Ana Sarmiento, en sus servicios, ayuda a los negocios a incluir estrategias de diversidad para potenciar el talento joven y crear culturas que fomenten la permanencia de millennials profesionales.

¿Qué otros aspectos destacan en la nueva generación millennial laboral? Los millennials se sienten más cómodos con las empresas que les permiten aspirar a objetivos mayores. “Los negocios tienen que empezar a verse a sí mismos como causas, ya que, para las nuevas generaciones, el trabajo representa un medio para realizarse también como personas”, explica Sarmiento. “Una empresa que busque contratar talento joven necesita mostrar con sólidos argumentos la causa para la cual van a trabajar y dedicar sus días. De lo contrario, no lograrán enganchar a los millennials”.

Por otra parte, esta nueva generación es amante de los retos, el constante aprendizaje y las experiencias innovadoras, lo cual se debe tener en cuenta. Son la generación con más estudios de toda la historia y esta sed de conocimiento no puede frenarse al ingresar en el mundo laboral. Las organizaciones tienen una oportunidad de oro para continuar con su formación y desarrollar una fuerza laboral de alto desempeño.

Una compañía necesita talento joven para crecer, hacer frente a los retos del mundo moderno y alimentarse de nuevas ideas y negocios. Es por este motivo que Ana Sarmiento ayuda a las empresas a crear e integrar estrategias efectivas que permitan atraer y fidelizar a las nuevas generaciones.

