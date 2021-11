NoSoloClips y sus vídeos interactivos personalizados Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 12:30 h (CET)

Los vídeos interactivos se encuentran entre las herramientas de marketing digital más eficientes para multiplicar el engagement y las conversiones de una marca. Esto se debe a que permiten a los usuarios interactuar con su contenido sin límites y de forma creativa, ya sea rellenando un formulario, respondiendo preguntas, etc.

NoSoloClips es una productora audiovisual especializada en vídeos para empresa, como spots o vídeos corporativos, pero además, es una de las pocas compañías a nivel internacional capaz de crear vídeos interactivos personalizados para aumentar el interés y motivación de los internautas. Esto, sin ningún límite en las interacciones y con todas las funcionalidades necesarias para sumergir al usuario en una experiencia inolvidable.

NoSoloClips: vídeos interactivos personalizados e innovadores Para diferenciarse de la competencia es fundamental que las empresas muestren contenido innovador y personalizado. De aquí la importancia de contratar a NoSoloClips, una productora audiovisual que realiza vídeos interactivos originales e innovadores que sumergen al internauta en una nueva y emocionante experiencia virtual. El punto fuerte de este tipo de contenidos es la capacidad que tienen para hacer del espectador el protagonista y dueño de la historia del vídeo. Por lo tanto, este tomará el control de las acciones mientras interactúa con un contenido creativo e impactante desarrollado a medida por los expertos de NoSoloClips. Además, al ser personalizados, estos vídeos se ajustan a la imagen de la marca y lo que la empresa busca reflejar al usuario durante la inmersión digital. Los vídeos interactivos ofrecen diversas modalidades de interacción como juegos interactivos con recompensa, historias paralelas, pruebas de conocimiento, vídeo menú interactivo, etc.

¿Cuáles son las ventajas de usar vídeos interactivos en las estrategias de marketing? El contenido audiovisual es una de las herramientas digitales por excelencia para transmitir un mensaje de forma simple e impactante al usuario. Con los vídeos interactivos, además, los usuarios sienten un mayor compromiso y conexión con la marca al interactuar con el contenido y ser parte de la historia. El espectador se convierte en protagonista y el anunciante consigue más impacto, mayor engagement y mejor conversión. Y esto significa más oportunidades de negocio y más ventas.

NoSoloClips es una productora audiovisual que está cambiando la forma en la que las empresas difunden sus productos y servicios en internet. Esto lo hace a través de vídeos interactivos, una herramienta que permite a los usuarios vivir una experiencia diferente e innovadora.

