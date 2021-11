Cómo tratar los vértigos o mareos causados por una desalineación del Atlas, por Atlas Vital Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 11:28 h (CET)

Muchas personas en algún momento de su vida han sentido vértigos o mareos. Estas afecciones son bastante incómodas, ya que causan inestabilidad en el cuerpo. Existen muchas causas que pueden dar origen a estas sensaciones y siempre es necesario acudir a un especialista para determinar la raíz del problema y así poder aplicar el tratamiento adecuado.

Una de las posibles causas es la desalineación del Atlas, que es la primera vértebra cervical que une la cabeza y la columna vertebral. Muchos desconocen que la desalineación del Atlas puede ser causante de múltiples padecimientos, entre ellos, dolores en la cabeza, espalda, articulaciones y hasta vértigos o mareos. En la Clínica Atlas Vital cuentan con personal especializado para tratar estas afecciones.

¿Qué son y cuáles son los tipos de vértigos o mareos? Se define como vértigos a la sensación subjetiva o ilusoria que experimenta una persona, en la cual percibe que hay movimiento a su alrededor. El individuo siente en forma repentina como si lo que está en su entorno girara o también puede percibir como si se precipitara al vacío.

Los vértigos se pueden clasificar en periférico y central. La afección periférica está relacionada con alguna alteración en el sistema vestibular que forma parte del oído interno. Por su parte, el central es generado por una alteración en el sistema nervioso.

Los mareos están asociados a múltiples sensaciones como desvanecimiento, aturdimiento, debilidad o inestabilidad. Los mareos suelen clasificarse según la frecuencia en la que se presenten, por lo cual pueden ser súbitos o persistentes. Cuando duran poco tiempo y no se repiten, puede decirse que son mareos súbitos. Por el contrario, cuando su aparición es constante en el tiempo, se consideran persistentes y pueden ser consecuencia de enfermedades como alteraciones nerviosas, cerebrales o tumorales.

¿Cuáles son los posibles tratamientos de estas afecciones? Dependiendo de la causa que genere los vértigos o mareos, habrá un tratamiento adecuado para cada caso particular. Lo importante es acudir siempre a un especialista para que determine qué factor está produciendo alguna de estas sensaciones y pueda indicar algún medicamento o procedimiento para atacar la raíz del problema, pues estas afecciones son síntomas de otras enfermedades.

Comúnmente, para tratar los vértigos, se indican antihistamínicos y anticolinérgicos. En los casos relacionados con enfermedad de Meniére, que afecta al oído, se indican diuréticos.

Algunos medicamentos para combatir la migraña se recomiendan para tratar vértigos o mareos. También existen terapias alternativas naturales para tratar estas afecciones.

Una de las posibles causas de los vértigos o mareos puede ser la desalineación del Atlas. En estos casos, es necesario recurrir a un profesional preparado que pueda determinar si existe desalineación para plantear al paciente la alternativa de alinear el Atlas.

Las personas que tienen vértigos causados por alguna afección del oído interno, pueden acudir a una terapia que consiste en la realización de ejercicios para lograr menos sensibilidad en el sistema de equilibrio.

En los casos de personas que aún no encuentran la causa y la solución al problema de los vértigos o mareos, una alternativa puede ser acudir a la Clínica Atlas Vital, donde el personal calificado podrá determinar si existe en el individuo una desalineación del Atlas y además podrá indicar el tratamiento o terapia adecuada para eliminar la raíz de estas afecciones tan molestas.

