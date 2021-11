Los abogados Ley de Segunda Oportunidad de Feced Abogados, expertos en cancelar deudas por ley Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 11:13 h (CET)

En 2015, la Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España. La normativa permite saldar las deudas a los ciudadanos en condición de bloqueo económico.

Sin embargo, para optar a esta se requiere cumplir una serie de pasos que permitan verificar la imposibilidad de pagar la deuda. Por ese motivo, se hace necesaria la asesoría de abogados Ley de Segunda Oportunidad con el propósito de comprender todo lo referente al funcionamiento de esta ley. En este contexto, los expertos en Ley de Segunda Oportunidad de Feced Abogados explican cómo es posible cancelar las deudas por ley acogiéndose a este instrumento legal de una forma apropiada.

¿Cómo cancelar deudas con la Ley de Segunda Oportunidad? La imposibilidad para pagar una deuda puede llevar a empresas y particulares a ser embargados o a tener un bloqueo en las tarjetas de crédito, afectando notablemente su economía familiar. Es bajo esta premisa que nace la Ley de Segunda Oportunidad, un instrumento legal que permite a los ciudadanos españoles vivir sin deudas cuando están impedidos para asumirlas.

Esta ley se divide en dos fases: La primera es de conciliación, en la que se busca establecer un acuerdo entre deudor y acreedor. En caso de no lograrse, el caso pasa a la segunda fase, en la que un juez interviene para decidir si exonerar o no la deuda. Para cancelar la deuda bajo este mecanismo legal, las personas deben cumplir una serie de requisitos, entre los que destaca comprobar el estado de insolvencia que le imposibilita salir del endeudamiento en cuestión, así como la inexistencia de antecedentes penales por delitos socioeconómicos.

Asesoría de abogados Ley de Segunda Oportunidad en Madrid Ante el creciente sobreendeudamiento que adquieren las familias en España, la Ley de Segunda Oportunidad surge como una solución para que tengan la oportunidad de comenzar de nuevo obteniendo solvencia económica.

Toda persona que desee acogerse a esta ley requiere la asesoría de abogados expertos en el área, para así realizar el procedimiento de manera eficiente y lograr el mejor resultado para su caso.

Es así como el equipo que integra el despacho Feced Abogados, expertos en la Ley de Segunda Oportunidad, proporciona servicios de asesoramiento legal para las personas que quieran saber si pueden optar por este beneficio y cómo hacerlo apropiadamente. Además de la asesoría especializada, estos especialistas acompañan a sus clientes durante todo el proceso, con el objetivo de obtener una respuesta positiva.

Contar con el acompañamiento de profesionales expertos en la Ley de Segunda Oportunidad como los de Feced Abogados se constituye como la alternativa ideal para poner fin al endeudamiento de la forma más eficaz.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.