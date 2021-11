Veneo lidera la digitalización del sector de la construcción con su tienda online de ventanas Comunicae

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 16:17 h (CET) Convertir un negocio tradicional del sector de la construcción en una empresa digital del futuro es un deseo de muchos que pocos consiguen materializar. No obstante, la tienda online de ventanas de PVC de Veneo es un caso de éxito en este campo Digitalización del mercado

Veneo es una marca española de ventanas, puertas y persianas que desde el año 2016 no ha dejado de innovar sus aplicaciones online. La empresa se ha adaptado perfectamente a las preferencias de los internautas, ya que en la actualidad 7 de cada 10 personas en España compran online. Estos datos serían suficientes para explorar formas eficientes de llegar a este público pero la apuesta de Veneo por el mercado digital va aún más allá.

Según muestra el VII Estudio Anual de eCommerce en España 2020 realizado por Elogia, sólo en el último año el número de compradores online ha crecido un 72%. Al mismo tiempo, el porcentaje de tiendas que solo venden a través de internet ha aumentado de forma significativa hasta alcanzar el 80%.

Como explica Lukasz Lukasik, CEO de Veneo: “estos datos indican un crecimiento impresionante del e-commerce en España y Veneo da una respuesta efectiva y precisa a los cambios que observamos en el mercado - una plataforma online que permite diseñar, presupuestar y comprar ventanas en tan solo un par de clics y desde el sofá de tu casa”.

La primera tienda online de ventanas a medida en España

El constante desarrollo de la marca es algo que no deja de sorprender. Inicialmente Veneo lanzó un configurador de ventanas de PVC que permitía realizar un presupuesto en línea. Más adelante, Veneo fue perfeccionando su idea añadiendo a la herramienta nuevas funcionalidades hasta implementar dos plataformas, una destinada al cliente particular y otra al profesional. En el 2021 la empresa dio otro paso importante y convirtió su aplicación web en una completa tienda de ventanas online.

Gracias a esta herramienta, los clientes pueden elegir y ajustar el producto a sus necesidades en un abrir y cerrar de ojos. Al darle al botón Empezar, el usuario puede, en tan solo unos sencillos pasos, seleccionar varios elementos de la ventana y elegir entre el cristal doble bajo-emisivo o triple de seguridad, color gris antracita o roble dorado, apertura oscilo-batiente o corrediza. Las opciones son numerosas y el proceso de configuración de ventanas es muy intuitivo.

La empresa responde también a las necesidades del sector de la construcción a través de la versión Pro de su innovadora plataforma de ventanas online, donde cada profesional puede crear una cuenta gratuita y acceder a las ofertas comerciales así como a las funciones avanzadas de la herramienta. De esta forma la marca se acerca aún más a los especialistas del sector, cubriendo sus necesidades de conseguir un producto hecho a medida, según sus propias indicaciones y sin tener que acudir a un establecimiento físico.

Veneo, siempre mirando hacia el futuro

Desde sus comienzos, Veneo ha apostado por la digitalización de los procesos tradicionalmente offline hasta convertirse en el pionero absoluto de venta online de ventanas. Esta ambiciosa marca conoce las necesidades del mercado y se ajusta a ellas con dinamismo e innovación. No sorprende por tanto que el sector espere con interés y se pregunte cuál será el siguiente paso de esta novedosa startup que, según explica Veneo, este es solo un paso más en continuo proceso de automatización e innovación digital.

Sitio web de Veneo: https://veneo.es

Tienda online: https://configurador.veneo.es/

