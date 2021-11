Análisis de los datos de paro de octubre y proyección para noviembre 2021 Comunicae

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 16:23 h (CET) "En noviembre el paro podría bajar un 14,9% interanual, con un total de 3,28 millones de desempleados al finalizar el mes". Estas previsiones han sido dadas hoy a conocer por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco El Ministerio de Trabajo y Economía Social acaba de anunciar los datos de paro del pasado mes. El número medio de afiliados a la Seguridad Social en el mes de octubre fue de 19,69 millones de personas, un incremento interanual de 3,7%, equivalente a 700.200 nuevos empleos. Ya van siete meses consecutivos con aumentos interanuales de la afiliación superiores al 3%, algo que no ocurría desde junio de 2018.

En cuanto al número de parados registrados se redujo hasta los 3,26 millones de personas en situación de desempleo, son 569.000 menos que hace un año, pero aún 79.400 más que en octubre de 2019. El actual número de parados es el menor desde febrero de 2020. En octubre, el desempleo ha vuelto a reducirse en un mes en el que en los últimos diez años el paro subió al menos 1,2% respecto al mes anterior, ahora tuvo una ligera caída.

El número de parados volvió a acelerar su ritmo de reducción (-14,9% interanual; el mayor descenso, al menos, desde 1996), en especial entre los varones (-18,1%; el desempleo femenino bajó 12,5%).

Hay que recordar que a final de octubre aún había 190.700 asalariados en situación de ERTE, que no son contabilizados en estos datos por definición. Son 48.500 trabajadores menos que un mes antes.

La firma de contratos continuó aumentando de forma generalizada. Así, en octubre se han firmado 1,89 millones de contratos (+22% interanual). Los de mayor crecimiento fueron los temporales de jornada parcial (+35,5%).

El sector Servicios volvió a encabezar el aumento del empleo (+4,3% interanual). Además, crecieron más los empleos asalariados (+4,1% interanual) que los no asalariados (+1,8%).

En palabras de Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “Sorprenden positivamente los datos de octubre, tanto el paro registrado como la afiliación (en la comparativa con respecto al mes anterior de septiembre como a hace un año, octubre de 2020). Sin embargo, la caída del desempleo es diez veces menor a la del mes anterior. Además, bajan los contratos, donde nuevamente los indefinidos sufren la mayor caída, diez veces más que los contratos temporales”.

Para el próximo mes (que analizará los datos de este mes de noviembre en curso), el director del Adecco Group Institute prevé que “en noviembre podría haber un ligero descenso de la afiliación (algo normal tras el fuerte repunte de octubre), que no obstante se traduciría en una subida interanual de +3,3%, con 19,65 millones de ocupados. El paro bajaría 14,9% interanual, con un total de 3,28 millones de desempleados al finalizar el mes”.

Si se quiere más información, aquí está la webinar que Javier Blasco ha presentado esta mañana tras conocerse los datos de paro de hoy https://www.youtube.com/watch?v=sZx-O-jeUn4

