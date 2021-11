El sector de la nutrición médica se prepara para el primer Congreso Internacional del Déficit de DAO Comunicae

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 16:04 h (CET) La jornada, organizada por los expertos de DR Healthcare, contará con expertos internacionales sobre los distintos trastornos que provoca el déficit de DAO, en campos tan diversos como el sistema digestivo, neurología, genética, psiquiatría, alergología o nutrición DR Healthcare, una unidad de negocio de AB Biotek, parte de la multinacional Associated British Foods, ha anunciado el programa final para el primer Congreso Internacional sobre Déficit de DAO, que tendrá lugar el próximo jueves 4 de noviembre.

La jornada, que se retransmitirá de forma virtual de 10h a 18:45h, contará con expertos médicos y científicos para debatir los avances más destacados en el tratamiento del déficit de diamino oxidasa (DAO), un trastorno que afecta a las personas con migrañas, fibromialgia, problemas intestinales, de la piel, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), entre otras patologías.

La DAO es una enzima intestinal que segrega el cuerpo humano de forma natural, aunque también se puede consumir como suplemento nutricional para tratar su déficit, que suele dar lugar a trastornos de histamina, un problema al que se enfrentan millones de personas en todo el mundo.

La sesión inaugural irá a cargo de la doctora Mª Carmen Vidal-Carou, catedrática de Nutrición y Bromatología y directora del campus de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Barcelona, que hablará sobre la intolerancia a la histamina.

Durante la jornada participarán expertos en campos tan diversos como el sistema digestivo, neurología, genética, psiquiatría, alergología y nutrición, todos ellos vinculados con el déficit de DAO y sus trastornos, como el Dr. Oriol Comas-Basté, la Dra. Walburga Dieterich, la Dra. Eva Ruiz Casares, el Dr. Hilario Blasco-Fontecilla, o el Dr. Joan Izquierdo, entre otros.

"Estamos inmersos en encontrar nuevos caminos para ofrecer una mejor calidad de vida a todos aquellos que tienen déficit de DAO", ha comentado Juanjo Duelo, fundador de DR Healthcare. "El futuro es prometedor, y reunir a grandes expertos médicos y científicos pioneros en este encuentro único para compartir e intercambiar información y datos nos ayudará a aunar esfuerzos colectivos para avanzar en beneficio de los pacientes”.

"Queremos fomentar la concienciación sobre el déficit de DAO con un extenso programa que incluye presentaciones de estudios científicos de especialistas a escala mundial", menciona Carlos de Lecea, médico y director global de cartera de la división de Nutrición Humana y Salud AB Biotek. "El abordaje colaborativo y multidisciplinar sobre el diagnóstico y el tratamiento del déficit de DAO contribuirá a cambiar de paradigma en este campo, cuya relevancia crece cada día por el aumento del número de pacientes".

El evento, apoyado por la Sociedad Internacional del Déficit de DAO, también contará con una sección de exhibición virtual en 3D y con la oportunidad de interactuar entre los invitados registrados, los participantes y los ponentes.

Si se necesita más información o se quiere inscribirse a este evento, entrar en www.dao-deficiency.com.

Sobre AB Biotek

AB Biotek proporciona a sus clientes el desarrollo de soluciones diferenciadas con beneficios en la salud basadas en la optimización de mecanismos de acción de microorganismos patentados (bacterias y levaduras) y bioactivos (lípidos, prebióticos, etc) aplicables en alimentación, nutrición médica avanzada y farmacia. La ciencia y la tecnología avanzada de fermentación de microorganismos son los facilitadores principales. AB Biotek tiene instalaciones de investigación, desarrollo y producción ubicadas en todo el mundo. Para obtener más información sobre las aplicaciones de sus productos y las incomparables capacidades de servicio técnico, visitar www.abbiotek.com

Sobre DR Healthcare

Fundada en Barcelona, ​​España, en 2007, DR Healthcare es una empresa biomédica especializada en nutrición médica y dedicada a la investigación, desarrollo, innovación, comercialización y licencia de nuevos nutracéuticos, alimentos funcionales, principios activos y soluciones personalizadas. Sus productos de nutrición médica están dirigidos al manejo dietético de enfermedades crónicas, disfunciones fisiológicas y/o enfermedades metabólicas, principalmente asociadas a un trastorno metabólico provocado por una deficiencia de la enzima intestinal diamino oxidasa (DAO). DR Healthcare produce DAO para uso humano y animal y ofrece soluciones patentadas para las industrias alimentaria, farmacéutica, veterinaria y de salud animal. Hay más información en www.dr-healthcare.com/en

# # #

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.