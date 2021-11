Bleis Madrid presenta su colección "Citizen Bleis" (Ciudadano Bleis) Comunicae

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 16:07 h (CET) Con la llegada del frío, llega la colección de otoño, nuevos tejidos, formas y colores que no se dejaran de ver durante estos próximos meses Esta colección Otoño/Invierno 2021 se inspira en la mujer Bleis en su versión más urbanita. El power suit definido en los años 80 como símbolo de fuerza y libertad femenina, regresa para pisar con fuerza las calles de la ciudad. Se celebra la vuelta a la vida metrópolis; las avenidas se vuelven a llenar de gente, el ruido de los coches resuena en el ambiente y el ritmo frenético inunda de nuevo los días de otoño. Nace para la firma su particular Citizen Bleis.

La capital una vez más ayuda a revelar la paleta de color de esta colección. El burdeos y el truffle brown, protagonista de esta temporada, emergen de las hojas que cubren los paseos del Parque del Retiro. Los grises plomizos del asfalto y de los edificios de la ciudad, se funden con el crudo de las mañanas de niebla en invierno y con el azul marino que tiñe los cielos de la eterna noche madrileña.

El traje tres piezas confeccionado en lana fría aparece en su versión más vanguardista: blazers de corte relajado, chalecos sin pinzas y pantalones rectos. Pensado para llevar completo, por partes, o incluso para adaptarlo a la tendencia del mix and match combinando distintas piezas de la colección. Además, la firma vuelve a apostar por prendas exteriores, esta vez en código oversize; abrigos de lana virgen y cashmere, gabardinas waterproof y su nueva versión del blazer desestructurado en un clásico príncipe de gales.

Como complemento al tres piezas, la firma presenta por primera vez el micro-punto de algodón y viscosa. Camisetas halter, tops de manga larga y vestidos de escote corazón realzan la silueta de la mujer, consiguiendo un look sofisticado y femenino. Para aquellos que siguen apostando por un look andrógino la firma propone la camisa multiraya en algodón orgánico.

El traje de terciopelo de seda es el responsable de vestir la noche cañí, esta vez con un corte más relajado recurriendo a la técnica del drapeado que aporta caída y confort. Se presenta en un cálido burdeos y en el ya nombrado truffle brown, cerrando una de las colecciones más atemporales de la firma.

https://www.bleismadrid.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.