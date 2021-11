Repuestos Tic ofrece reparaciones teléfonos Samsung Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 11:30 h (CET)

Actualmente, los teléfonos móviles marca Samsung son de los más vendidos alrededor del mundo. Sus características de calidad en lo que refiere a hardware y software los han convertido en los grandes favoritos de muchas personas.

Pese a esto, es inevitable que con el tiempo padezcan daños o roturas cuyo arreglo, en la mayoría de casos, ya no entra en la garantía de compra. Cualquier propietario que sufre un accidente en su teléfono móvil de esta marca sabe que lo principal es acudir a profesionales que garanticen una buena reparación.

Repuestos Tic es una empresa madrileña que ofrece servicios de reparaciones teléfonos Samsung, entre otros. Sus profesionales están especializados en dispositivos móviles de esta marca y utilizan repuestos originales, compatibles y de la mejor calidad.

Reparaciones de teléfonos marca Samsung en la empresa Repuestos Tic Los móviles son una parte importante de la vida cotidiana de las personas, además de ser una herramienta versátil y muy necesaria para llevar a cabo diferentes actividades y gestiones a lo largo del día. Por esta razón, cuando estos aparatos se estropean, lo más común es querer repararlos lo antes posible y asegurarse de que vuelvan a estar en perfectas condiciones.

Repuestos Tic es una empresa especializada en la reparación de teléfonos móviles con un equipo de técnicos cualificados para trabajar con las marcas más importantes de la industria. Entre todos sus servicios, destacan las reparaciones del cristal del Samsung Galaxy serie Note y serie S.

La empresa utiliza exclusivamente piezas del fabricante, tales como pantallas, baterías, carcasas, etc. También realiza trabajos de calidad con respecto al software, sin necesidad de borrar los datos del cliente y con una garantía de reparación de hasta 3 meses.

Venta de repuestos Samsung online Algo que debe tenerse en cuenta a la hora de cambiar alguna pieza de un teléfono móvil es utilizar repuestos que vengan directamente del fabricante y más si se trata de smartphones como los de Samsung. Repuestos Tic es justamente un buen lugar para adquirir este tipo de piezas.

Solamente hay que acceder a su página web, donde el cliente puede encontrar una sección de repuestos y filtrar los resultados según la marca de su dispositivo. La tienda online brinda repuestos de calidad y provenientes directamente de Samsung, con lo que se garantiza que cumplirán adecuadamente su función.

Repuestos Tic también se encarga de la reparación de móviles de otras marcas, como iPhone o Xiaomi. La tienda online también tiene una opción de registro, mediante la cual el cliente puede gestionar sus pedidos, cupones y mucho más.

