Consejos para preparar cachopo en casa de la mano de Kachopo King

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 10:30 h (CET)

Kachopo King es una empresa especializada en cachopos a domicilio. Estos expertos hacen una serie de recomendaciones para realizar la mejor elaboración de este manjar en casa. El cachopo es un plato típico de la cocina asturiana que ha cobrado una gran popularidad entre los comensales de toda la península ibérica. En su receta original, esta preparación consiste en dos filetes de ternera rellenos con queso y jamón serrano, los cuales se rebozan para finalmente ser freídos en aceite.

Lo que se debe tener en cuenta al preparar un cachopo En primer lugar, desde Kachopo King se pone especial énfasis en el uso de ingredientes de primera calidad, ya que es una preparación sencilla donde se notará fácilmente si alguno de sus componentes no es bueno. Así mismo, se deben buscar láminas delgadas de un jamón bajo en sal y un queso cremoso que no esté seco, ya que son factores determinantes en la dureza del cachopo que se hacen evidentes al cortar y masticar.

De la misma manera, se aconseja tener gran cuidado con la zona de la ternera utilizada para la preparación, es importante que esta sea de las tapas, una sección de la parte posterior del animal que permite obtener grandes y tiernos cortes. Una vez se tienen las porciones adecuadas, se aplica muy poca sal y pimienta.

No se debe olvidar ablandar los filetes de ternera cubriéndolos con una membrana plástica y dándoles unos golpes con un mazo de cocina para así suavizar sus fibras. Finalmente, se sugiere no excederse al rebozar la carne. Los filetes empanados se dejan reposar por unos 30 minutos antes de llevar a la sartén con abundante aceite a una temperatura superior a 180 grados.

Alternativas para quienes prefieren ahorrar tiempo Kachopo King llega al mercado con una propuesta novedosa para el envío de gran variedad de cachopos frescos desde Gijón hasta cualquier lugar de España y Portugal. Esto es posible gracias a su servicio de entregas puerta a puerta de compañías como Seur Frío.

Así, ya no es necesario salir de casa o de la oficina para disfrutar de un cachopo de calidad porque Kachopo King ofrece un amplio menú de ternera 100% asturiana refrigerada, con opciones para elegir también entre pollo, cecina o cerdo. Además, cuenta con una gran variedad de deliciosos rellenos como quesos, setas, foie, cebolla caramelizada y pimientos del piquillo. Este manjar asturiano es una perfecta opción para la comida o la cena, ya sea preparándolo en casa o adquiriéndolo listo para disfrutar en cualquier momento.

