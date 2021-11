Sierra Nevada, el mejor destino turístico en Navidad. Así lo afirma Apartamentos Sierra Nevada Boabdil Comunicae

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 13:51 h (CET) Después de la tormenta siempre llega la calma, y tras la pandemia, la vuelta a la "casi" normalidad, han multiplicado las ganas de viajar, de practicar deporte, de descubrir lugares, pasar tiempo de calidad con amigos y familia En definitiva se han intensificado las ganas de disfrutar. El sector turístico ha atravesado por un túnel muy largo, pero ahora se ve luz al final y es muy potente.

Los españoles optan por destinos nacionales, siendo Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana, los destinos mas beneficiados. Dentro de Andalucía, merece ser destacada, Sierra Nevada, una de las apuestas seguras como destino para el próximo fin de año.

Vivir la Navidad y la Nochevieja en Sierra Nevada es una experiencia inolvidable. La nieve, el esquí, los paisajes, etc.

La estación de Sierra Nevada se viste de gala durante las fechas navideñas y ofrece una amplia carta de actividades y planes especiales para ofrecer a todos los visitantes la posibilidad de disfrutar de estas fiestas de una forma diferente. Una oportunidad única para disfrutar con la familia y amigos.

"Tanto si te gusta esquiar o hacer snowboarding como si no, viajar a Sierra Nevada es genial simplemente por el ambiente y las posibilidades de hacer muchas cosas en un lugar relativamente pequeño y con mucho encanto", explican.

La estación de esquí de Pradollano en Sierra Nevada es una de las mejores de España, situada a sólo 25 kilómetros de la ciudad de Granada y es el destino preferido para muchos europeos que combinan la nieve con una visita a la provincia.

La estación de esquí está situada a una altitud entre 2.100 metros y 3.300 metros sobre el nivel del mar. La nieve está garantizada durante los meses de invierno. A pesar de estar situado Andalucía, la temporada de esquí suele ser más larga de toda Europa.

Tal vez el aspecto más atractivo de Sierra Nevada es su magnífico clima. Hay más de 70% de días soleados durante la temporada de esquí, lo que permite esquiar con excelentes condiciones. La nieve se mantiene en buen estado debido a la altura.

Si pasar las próximas Navidades en Sierra Nevada, está entre las opciones y se está en busca de alojamiento, una buena opción familiar son los apartamentos en Sierra Nevada, y entre ellos se encontrarán los Apartamentos Sierra Nevada Boabdil, que ofrecen una amplia oferta disponible de alojamiento en pleno corazón de Sierra Nevada al mejor precio garantizado.

Estos apartamentos en Sierra Nevada, están situados en un sitio perfecto para los esquiadores, que pueden bajar o llegar esquiando a los apartamentos, ya que tienen la silla de esquiadores Virgen de las Nieves a 100 metros, la Pista del Águila a 50 metros y el telesilla Parador para todo el público.

