DEKRA avisa que el modelo de vehículo puede marcar una gran diferencia para los conductores mayores Comunicae

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 13:56 h (CET) La buena visibilidad y la facilidad de uso son factores clave a tener en cuenta para decidir qué vehículo comprar. Las funciones importantes para garantizar la seguridad deben poder utilizarse reduciendo al máximo la distracción del usuario. Los sistemas de asistencia pueden compensar parcialmente la reducción en el rendimiento de conducción El número de personas mayores al volante ha ido aumentando con el paso de los años, y muchos están dispuestos a comprar vehículos apropiados para su edad con el fin de preservar mayor tiempo su movilidad. Esto hace que este grupo, económicamente acomodado en muchos países, sea extremadamente atractivo para la industria del automóvil. Si bien ninguno de los grandes fabricantes de automóviles tiene un modelo etiquetado explícitamente para personas mayores, el mercado cuenta con diseños de vehículos apropiados que cuentan con sistemas de gran comodidad, conveniencia y seguridad. "La visibilidad directa e indirecta, los sistemas de asistencia al conductor y los elementos de seguridad pasiva tienen un papel importante que desempeñar en lo que respecta a la seguridad", dice el investigador de accidentes de DEKRA Markus Egelhaaf.

Para muchas personas mayores, el uso de su propio automóvil es una parte esencial de su movilidad individual hasta bien entrada la edad adulta. Sin embargo, para protegerse a sí mismos y a otros usuarios de la carretera, el vehículo por el que opten debe adaptarse lo más posible a las necesidades y sus posibles limitaciones de conducción.

La importancia de garantizar una buena visibilidad directa e indirecta

Esto comienza con la vista directa desde el asiento del conductor. “Cuanto menos obstruyan la línea de visión las columnas anchas o las ventanas demasiado pequeñas, menos importante serán las limitaciones físicas en la parte superior del cuerpo, la columna cervical o los campos de visión restringidos”, explica Egelhaaf. El parabrisas debe cumplir una amplia gama de criterios; por ejemplo, el área cubierta por los limpiaparabrisas debe configurarse de manera que no haya un "ensanchamiento" notable de las columnas A cuando llueve, o especialmente con la nieve. Según indica el experto de DEKRA. “La posición del asiento en relación con el parabrisas y, en particular, la posición del espejo retrovisor y los sistemas de sensores o cámaras instalados a menudo en esta zona deben diseñarse de modo que el conductor tenga una buena visibilidad de los semáforos. Y esto debe ser posible sin que el conductor tenga que esforzar su cuerpo significativamente en cualquiera de las posiciones de asiento que razonablemente elegiría”, recomienda Egelhaaf. Además, los espejos grandes que distorsionan lo menos posible la vista, permiten a los conductores detectar el tráfico más rápidamente detrás de ellos y ayudan a compensar las restricciones en la distancia a la que pueden mirar por encima del hombro. Otro aspecto importante es el diseño interior, que debe garantizar una óptima vista de la luna trasera a través del espejo retrovisor, señala Egelhaaf. Se recomienda a los conductores que desean comprar un vehículo que prueben modelos de diferentes fabricantes y que opten por aquel en el que se sientan más cómodos.

Las funciones importantes deben poder utilizarse sin distracciones

Un salpicadero ordenado, instrumentos claros y legibles y una interfaz de usuario simple y bien estructurada pueden ayudar a que la experiencia del conductor sea mucho más fácil, permitiendo reducir la cantidad de variables que deben considerarse y mejorando así su seguridad y comodidad. Las pantallas y sus elementos deben tener un diseño de alto contraste en todos sus estados de iluminación. Los números y otros caracteres y símbolos deben tener un tamaño adecuado para que sean fáciles de leer de un vistazo rápido. Mientras el usuario está conduciendo, debe ser capaz de utilizar las funciones clave del vehículo, como los controles de luces y limpiaparabrisas, los ajustes de calefacción y ventilación y los controles de radio, sin la necesidad de mirarlos. “Si las funciones relacionadas con la seguridad se están reubicando en sistemas de pantalla táctil, un sistema simple operado por voz o gestos sería sin duda la mejor opción para minimizar al máximo los tiempos de distracción”, señala Egelhaaf.

Los sistemas de asistencia al conductor pueden hacer que las situaciones estresantes sean más manejables

Cuando se trata de seleccionar sistemas de asistencia al conductor, los que ofrecen los mayores beneficios potenciales, especialmente para las personas mayores, son los que ayudan en situaciones de tráfico complejas y exigentes. Estos incluyen asistentes de intersección, sistemas de advertencia de punto ciego, asistentes de cambio de carril, sistemas de visión nocturna y sistemas automatizados de frenado de emergencia. Los asistentes de señales de tráfico, también ayudan a los conductores a compensar hasta cierto punto las deficiencias en su atención, proporcionando una sensación de seguridad adicional. Las cámaras retrovisoras del vehículo y los asistentes de estacionamiento también pueden hacer que las situaciones estresantes sean más manejables, mejorando así la seguridad. Particularmente al anochecer y en la oscuridad, los sistemas de iluminación inteligente y los asistentes de luces altas pueden ser una forma importante de ayudar a compensar la capacidad reducida de ver en el crepúsculo y la oscuridad. Con los sistemas GPS es importante disponer de mapas actualizados e instrucciones visuales y acústicas claras. Los sistemas de llamada electrónica, también pueden ayudar a aumentar la sensación de seguridad del conductor y reducir el estrés en situaciones de accidentes y averías.

¿Cómo de seguras son las transmisiones automáticas para las personas mayores?

Es bastante común leer informes policiales sobre conductores mayores que perdieron el control de sus vehículos automáticos porque se equivocaron con los pedales del freno y el acelerador o pusieron el vehículo en reverse (marcha atrás) por error. “Para evitar este tipo de errores, lo ideal sería que un instructor de manejo les mostrara las características de una transmisión automática antes de comprar un automóvil de este tipo, o tomar cursos de capacitación para conductores para ayudarlos a practicar y que sepan cómo desenvolverse en situaciones extremas”, aconseja Egelhaaf. Además de esto, el investigador de accidentes de DEKRA aconseja cambiar a una transmisión automática lo antes posible para permitir que los conductores se acostumbren a estos sistemas antes de que su capacidad cognitiva disminuya significativamente debido al envejecimiento.

Presentación en España del Informe de Seguridad Vial DEKRA 2021

Este año de nuevo, la empresa DEKRA presentará en directo su Informe de Seguridad Vial DEKRA el 25 de noviembre. Todos estos puntos centrados en el factor tecnología y junto otros relacionados con el factor humano e infraestructura, se abordarán para conocer cuál es el estado actual de la seguridad vial de las personas de 65 años en adelante. Profesionales del sector procedentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Asociación Española de la Carretera (AEC) y Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) participarán en un formato de mesa redonda para aportar su conocimiento e impresiones y conocer de primera mano cuáles son las claves intervinientes en la seguridad vial de las personas mayores.

Si se desea más información o se desea inscribirse al evento, hacer clic en este enlace.

Fuente: www.dekra.com

