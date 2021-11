Línea 5, una de las mejores líneas de productos para el cabello de la mano de DSD Emprendedores de Hoy

Uno de los elementos más importantes del físico de cualquier persona es el cabello. Muchas veces, es maltratado al someterlo a tratamientos invasivos que lo dañan. Por ello, para muchas personas es prioritario invertir en productos profesionales para el cuidado del pelo. Esto es especialmente importante para aquellas que quieren lucir un cabello brillante, hidratado y sedoso.

Afortunadamente, hay empresas que centran sus esfuerzos en ofrecer soluciones a estas problemáticas. Con más de 30 años de trayectoria, DSD de Luxe ha trabajado arduamente para garantizar bienestar, calidad y salud dermocapilar. Todas las fórmulas de DSD de Luxe son tricológicas y de alta calidad, por lo que contienen principios activos únicos en el mercado para así garantizar un tratamiento efectivo, exclusivo y, sobre todo, profesional.

Reparar el cabello con productos capilares profesionales El cabello es maltratado a menudo por el uso de tintes, decoloraciones, sal, cloro e incluso la exposición a altas temperaturas. Con esto en mente, la marca recomienda su Línea 5, especialmente diseñada paradevolver la vitalidad al cabello y mejorar la estructura capilar dañada. Todos los productos de esta línea contienen una alta concentración de ingredientes activos como fosfolípidos, esfingolípidos, colágeno, queratina, seda hidrolizada, extracto de jalea real, algas y vitaminas que permiten restaurar la estructura del cabello tanto a nivel de cutícula, como a nivel de las fibrillas de queratina de la capa del córtex. Asimismo, hidratan sin aumentar el peso del cabello. Después de su empleo, el cabello adquiere aspecto saludable, con brillo, elasticidad y volumen adicional.

La Línea 5 de DSD de Luxe es ideal para cuidar el cabello Esta línea dispone de una amplia gama de productos y tratamientos. Por ejemplo, cuenta con el champú 5.1 Tratamiento Seda y Acero y el champú 5.1.1 Botox Like Hair Therapy De Luxe, que hidratan y mejoran la resistencia y la elasticidad de cabellos secos, quebradizos y castigados. También incluye una mascarilla (5.3 Dixidox De Luxe Mascarilla Tratamiento Seda y Acero) que restaura la fibra capilar y protege de agresiones externas, aumentando la flexibilidad del cabello.

Asimismo, contiene bálsamos protectores que controlan el encrespamiento y aumentan la protección frente a agresiones térmicas y rayos UVA, además de reforzar la estructura del cabello quebradizo (5.2 Dixidox De Luxe Bálsamo Tratamiento Seda y Acero y 5.2.1 Bálsamo Botox Like Hair Therapy De Luxe). Finalmente, la loción 5.5 Dixidox De Luxe Spray Tratamiento Seda Y Aceroevita picores, rojeces e irritación causadas por tratamientos químicos agresivos, como tintes y decoloraciones, que a menudo tienden a perjudicar gravemente la dermis capilar.

En definitiva, el cuidado del cabello requiere de cuidados y productos profesionales y especiales para así garantizar que el pelo permanezca sano, fuerte y brillante. En este sentido, DSD de Luxe es un gran aliado con el que contar.

