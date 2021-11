Servicios integrales de marketing digital de la mano de Gema Lázaro

En un contexto cada vez más digitalizado, casi todas las compañías y negocios cuentan con presencia en el mundo online. Por ese motivo, el trabajo de los expertos con este perfil ha sido cada vez más demandado. Hasta hace poco se decía que ‘si no se estaba en Internet, no se existía’. Ahora también hay que destacar por encima de la competencia, ya que no solo basta con existir, y eso requiere estrategia.

Gema Lázaro es una especialista altamente calificada que se reconoce en su página de internet como la mejor consultora de marketing digital y posicionamiento web. Sus servicios están orientados a aumentar la visibilidad online e incrementar las ventas de las empresas y negocios.

Conseguir una visibilidad mayor Dentro del paquete de servicios que ofrece Gema Lázaro se puede encontrar la consultoría de marketing digital. Esta profesional explica que esta área se encarga de diseñar y ejecutar estrategias para lograr los objetivos que se haya establecido la marca como meta. Estos objetivos suelen estar relacionados con incrementar la facturación por ventas y conseguir un mayor número de leads.

Para lograrlo, se debe realizar primero un diagnóstico de la situación actual de la empresa para determinar las tareas que se debe realizar. Este plan de acción debe realizarse en los ámbitos interno y externo de la compañía, en función de lo que se quiere lograr en el corto, medio y largo plazo. Es por ello que un trabajo integral de marketing digital incluye, además del análisis y auditoría, la fijación de los objetivos realistas y la definición del target del cliente. También la creación de estrategias adaptadas a los objetivos y la medición de resultados.

Posicionamiento web en el amplio catálogo de servicios Otro de los servicios más demandados hoy en día para las empresas es el posicionamiento web. Gema explica que se debe aplicar una variedad de técnicas para mejorar la visibilidad de la marca en los distintos motores de búsqueda. Para lograr los objetivos, se necesita del trabajo de expertos. Dentro del posicionamiento SEM (Search Engine Marketing) se busca conseguir leads de calidad haciendo el menor gasto de dinero posible en los buscadores. Para el posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) se aplican estrategias para darle mayor notoriedad a la página web dentro de esos buscadores.

El trabajo de marketing digital que desarrolla Gema Lázaro es integral. Presta servicios de Social Ads con los que se gestionan los anuncios en las redes sociales, para generar conversaciones y aumentar seguidores. También aplica la analítica web, con la que se utilizan herramientas para evaluar el comportamiento de la estrategia y optimizar la inversión.