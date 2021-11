Renders de arquitectura interiores y exteriores para promocionar viviendas y venderlas con Proyecto 3D Valencia Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 10:05 h (CET)

El mercado inmobiliario ha vivido una gran transformación con la llegada de la realidad virtual. A día de hoy, el cliente potencial de una inmobiliaria puede visitar una vivienda mediante un diseño en tres dimensiones, incluso cuando el proyecto todavía no se ha construido. La primera impresión de una casa o piso se genera a través de renders de arquitectura.

Los diseños virtuales permiten conocer tanto el exterior como el interior de las propiedades. Un paso más allá en la frontera tecnológica se encuentran los renders en 360 grados, como los que realiza el estudio Proyecto 3D Valencia, que permiten a los potenciales compradores recorrer la vivienda como si se encontraran dentro.

Más posibilidades y menos costes Los renders de arquitectura no son solo un detalle innovador, sino también un activo que ha modificado el negocio de la vivienda. En los proyectos que están comenzando, es posible pensar en modificaciones durante las primeras etapas. Por otra parte, las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias ya no tienen que invertir en espacios para exhibir las propiedades. En todos los casos, las piezas de realidad virtual ahorran costes.

Además, los renders de arquitectura facilitan la comprensión del proyecto por parte del cliente. Es posible tanto visualizar el resultado final de la obra como imaginarse viviendo dentro de ella. Esto es así porque los renders en 3D fotorrealistas logran crear una imagen fiel de lo que es un proyecto arquitectónico. Poder observar una propiedad bajo esta modalidad es una ventaja competitiva que puede ser determinante en el sector inmobiliario.

Exteriores e interiores en 360 grados En todos los casos, los renders de arquitectura deben contar con un alto nivel de detalle y realismo para ser efectivos en la creación de una imagen vívida de lo que es o va a ser un hogar. Las infografías que diseña el estudio Proyecto 3D Valencia de los exteriores cuentan con personas y vegetación. Este tipo de recreaciones de las fachadas pueden ofrecerse a los potenciales clientes y también utilizarse en vallas publicitarias.

Otro servicio innovador es el de los planos 3D, otra herramienta que facilita la comercialización de los proyectos inmobiliarios. La joya de la corona son los renders en 360 grados, que además de ser una representación de la vivienda permiten vivir una experiencia. El usuario, en los modelos 360, se puede incorporar dentro del espacio tridimensional e interactuar con el entorno. Los renders panorámicos de 360 grados se pueden visualizar con un teléfono móvil y unas gafas 3D, medios a través de los cuales es posible visitar varias viviendas.

La innovación que constituyen los renders de arquitectura, y en especial los de 360 grados, permiten conocer los espacios de una propiedad, sus medidas y sus acabados, para poder después tomar las mejores decisiones sin desperdiciar recursos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.