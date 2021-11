Mercabarna presenta el barómetro del sector HORECA 2021 Comunicae

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 10:44 h (CET) El próximo martes 16 de noviembre de 2021 se llevará a cabo en la Sala de Actos de Mercabarna una jornada de mañana sobre los retos del canal HORECA. La jornada busca reunir a empresas distribuidoras y empresas del canal HORECA: Hoteles, restaurantes, empresas de càtering, etc. Con el objetivo de presentar los resultados del BARÓMETRO MERCABARNA 2021, debatir sobre la situación del sector y analizar los nuevos retos a los que el canal HORECA debe enfrentarse Es una jornada abierta, dirigida a empresas vinculadas con el canal HORECA: Hoteles, restaurantes, empresas de càtering, y aquellos medios e instituciones relacionadas con el sector. El objetivo es presentar los resultados del BARÓMETRO MERCABARNA 2021, y debatir sobre los siguientes temas:

La situación del sector HORECA y los fondos europeos.

Las tendencias alimentarias. Retos y nuevos paradigmas y como afectan al canal HORECA. Se va a presentar como primicia "Las 10 tendencias del 2022" para el canal alimentación.

La sostenibilidad en las empresas del sector.

La problemática de los recursos humanos.

Los nuevos modelos de negocio. Cómo se está reinventando el sector. El programa de la jornada será el siguiente:

Bienvenida y apertura de la jornada. 09:15h

Presentación institucional Mercabarna.09:15h-09:30h. A cargo de Jordi Valls, Director General de Mercabarna.

Ponencia 1: Los Fondos Next Generation. Impulsar la recuperación en el canal Horeca. 09:30h a 10:00h.

Ponencia 2: Las 10 tendencias del 2022 para el canal alimentación 10:00h-10:30h. Marta Delgado del Río. Customer Success Manager. Innova Market Insights. https://www.innovamarketinsights.com/

Ponencia 3: La sostenibilidad en el canal HORECA. 10:30h – 11:00h. Isabel Coderch. Fundadora de Te lo sirvo verde. http://telosirvoverde.com/

11h- Pausa café.

Ponencia 4: La nueva relación universidad-empresa HORECA: captación y retención del talento. 11:30h- 11:45h Lluís Serra. Director General Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar www.santpol.edu.es y Presidente EUHOFA International (Assoc.Intl. Escoles Hoteleria)www.euhofa.net

Ponencia 5: Los nuevos modelos de negocio en el canal HORECA. Cómo se está reinventando el sector. 11:45h-12:00h. Lluis Codó. Director Horeca Solutions. http://horecasolutions.biz/

Ponencia 6: Presentación Barómetro Mercabarna. 12:00h a 12:45h

Cierre: 12:45h a 13:00h. El evento es de acceso libre, pero se requiere formalizar la inscripción previa para tener acceso a la jornada y garantizar los protocolos COVID.

