Frontal Gamer: revista digital especializada en juegos para móvil

Nace Frontal Gamer, una revista digital especializada en juegos para móvil, sus guías y todas las novedades del sector El sector de los juegos para móviles está viviendo su mayor auge hasta la fecha gracias a la consolidación de los dispositivos portátiles como consola. Aun siendo importante la diferencia de potencia entre una consola y un móvil, los usuarios reconocen que existen enormes ventajas de tener un juego siempre en la palma de la mano, como la versatilidad o accesibilidad a los títulos más populares.

De hecho, los expertos reconocen que es difícil no encontrar una app o juego ideal para cualquier tipo de jugador, y es que, según datos de Google Play, hay más de 477.800 juegos para móviles disponibles en la conocida tienda de aplicaciones móviles, entre los que se encuentran algunos tan conocidos como: Clash of Clans, Pokémon Go, Roblox, Brawl Stars, entre otros.

En este escenario nace Frontal Gamer, una revista digital especializada en juegos para móvil y que marca como objetivo ofrecer las últimas noticias del sector, así como las guías más completas y actualizadas de los juegos más populares y descargados.

De este modo, cualquier jugador que quiera estar actualizado sobre las mejores desarrolladoras de videojuegos móviles como: Supercell, Moon Active o Niantic, tan solo tiene que visitar la portada de Frontal Gamer para descubrir los últimos artículos de parte de un equipo de editores especializados en sus juegos.

Según palabras de su CEO, Emilio García, "un móvil abre un abanico infinito de posibilidades para el entretenimiento dondequiera que estemos. Y los juegos, sin duda, son una de esas opciones. Aunque aún estemos lejos de ver la potencia de una consola en nuestro bolsillo, cada vez vemos en el mercado móviles más sofisticados gracias a la mejora continua en tecnología y soporte, por lo que los gráficos, jugabilidad y estabilidad de cualquier app irán aumentando de manera notable conforme pasen los años".

Frontal Gamer es un compromiso con el lector que suele jugar desde su móvil

Desde su lanzamiento, Frontal Gamer se ha centrado en ofrecer rigurosas guías y noticias de aquellos juegos que se pueden jugar con los dedos. De ahí la principal diferencia con otros medios de comunicación que hablan de videojuegos en general y que no prestan única atención a juegos como los mencionados anteriormente.

La industria del juego móvil, referenciada en inglés como mobile gaming industry, ha vivido su época dorada desde 2020 a raíz del confinamiento. A partir de entonces, las cifras que se están registrando con respecto a años anteriores en cuanto a ingresos y descargas de apps han seguido marcando máximos.

En cuanto a las categorías más demandadas de juegos para móvil, según un estudio de SocialPeta se observa que las apps de puzzles son las más rentables, seguidas por las de role-playing, los Arcade y, en cuarto lugar, los juegos de estrategia continuando con los de simulación, acción y de cartas.

Los expertos coinciden en que no sería extraño ver en un futuro próximo un híbrido de juegos de móvil con compatibilidad para PC, y es que sistemas operativos como Windows 11 ya ofrecen la posibilidad de forma nativa de ejecutar apps en el mismo ordenador, sin necesidad de acudir a Google Play desde un smartphone o iPhone.

Sin embargo, este cambio de paradigma en el modo de consumir los juegos supondría un reto mayor para las desarrolladoras de videojuegos, quienes tendrían que pensar en la potencia exigida por cada terminal, con el objetivo de que pueda ser disfrutado en el mayor número de dispositivos posibles sin errores de compatibilidad o rendimiento.

La industria del videojuego está en pleno crecimiento -incluyendo la de dispositivos móviles- y queda patente en eventos tan populares relacionados con los eSports celebrados eventualmente en todo el mundo. Hay quienes se atreven a adelantar, incluso, que podrían verse en futuros Juegos Olímpicos, tratando juegos como Valorant, PUBG o CS:GO.

Todo esto, sumado a nuevas integraciones tecnológicas como la Realidad Aumentada, auguran un futuro prometedor a esta industria, donde tanto jóvenes como adultos disfrutan frente a la pequeña pantalla de experiencias de juego cada vez mejores y más variadas.

Frontal Gamer se pone en el centro de estos usuarios con el objetivo de mantenerlos informados de todo lo que respecta a esta industria, para que puedan encontrar aquello que necesitan en un solo portal digital.