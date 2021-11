La aplicación de EscapeRank permite a las empresas de escape room mejorar el vínculo con sus jugadores y nuevos participantes Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 09:26 h (CET)

La mecánica del escape room consiste en encerrar a varios jugadores en una habitación para que resuelvan enigmas, encuentren objetos o superen distintas misiones. En España, este juego de aventura física y mental que se desarrolla en la vida real se ha hecho viral.

EscapeRank es una empresa que ha desarrollado una aplicación móvil para dar mayor visibilidad a las compañías que promocionan estos juegos de escape. Esto es posible gracias a que la app proporciona un espacio personalizado a las empresas de escape rooms para que los escapistas puedan encontrarlas fácilmente y conocer sus salas y servicios.

Un juego popular e innovador en España Los juegos de escape son populares en España porque requieren creatividad y ofrecen emoción al resolver los enigmas planteados. Existen distintos tipos de experiencias y temáticas, por ejemplo, de terror, ciencia ficción, fantasía, misterio, etc. Asimismo, hay escape rooms para todas las edades y personas, y es posible participar en grupos de diferentes tamaños.

Su popularidad se debe a la gran acogida que ha tenido entre los ciudadanos, que buscan experiencias emocionantes y originales.

Desde el punto de vista empresarial, cabe destacar que los gastos de infraestructura no son muy elevados. Este factor, sumado al crecimiento exponencial de la demanda en países como España, ha convertido los juegos de escape en un negocio rentable.

La app de EscapeRank facilita el contacto entre escapistas y empresas Para ayudar a las empresas que realizan este tipo de juegos de escapismo a tener mayor visibilidad, EscapeRank ha desarrollado una nueva aplicación móvil. En ella, las compañías pueden crear salas para que los escapistas hagan sus reservas desde la web o el móvil. Dichas reservas tienen detrás un sistema avanzado que permite al usuario personalizar sus horarios, correos de confirmación, horas, precios, etc. Además, los administradores pueden controlar toda la información de las salas y subir fotos en tiempo real para que los jugadores vean todo lo que podrán disfrutar en la sala de escape. A esto se le añade la posibilidad de realizar análisis sobre los intereses de los escapistas, las tendencias del mercado, valoraciones, novedades del sector, entre otros.

Las compañías de Escape Room necesitan ayuda para lograr llegar a más personas y conseguir sus primeros clientes. De aquí la gran utilidad que tiene la nueva app de EscapeRank, la cual permite a los escapistas reservar salas de juego y a las empresas la opción de crear las mismas de forma personalizada. En la página web de EscapeRank es posible encontrar información más detallada.

