PUBG Mobile y Riot Games se unen para celebrar el estreno de Arcane, la serie animada de League of Legends Comunicae

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 10:14 h (CET) Los personajes, objetos, modos de juego y lugares basados en Arcane, la nueva serie de animación de Riot, llegarán a Erangel junto con nuevos elementos de juego en la versión 1.7 de PUBG MOBILE Hoy, PUBG MOBILE, uno de los videojuegos para móviles más populares del mundo, y Riot Games, la desarrolladora y distribuidora de videojuegos, han anunciado una colaboración en la que los personajes, objetos y lugares de Arcane, la nueva serie animada de Riot Games, llegarán a PUBG Mobile. Este nuevo contenido llegará al juego a mediados de noviembre como parte de la actualización a la versión 1.7, y otorgará a los jugadores una experiencia única en una de las primeras colaboraciones de Riot para que el universo de League of Legends llegue a más jugadores de todo el mundo.

Vincent Wang, director de distribución de PUBG MOBILE, Tencent Games: "Es un placer colaborar con Riot Games para celebrar el estreno de la primera serie animada de League of Legends. Runaterra es uno de los universos más queridos de los videojuegos, y tener la oportunidad de trasladar la magia de este mundo a PUBG MOBILE, además de apoyar el lanzamiento de Arcane, es una oportunidad increíble. Tenemos muchas sorpresas preparadas para nuestros jugadores de cara a la actualización de la versión 1.7, como funcionalidades de juego nunca vistas, así que nos morimos de ganas de contároslo todo".

Brandon Miao, director de experiencias entre productos y colaboraciones, Riot Experience (XP) en Riot Games: "PUBG Mobile es un juego muy popular y querido por jugadores de todo el mundo. Valoramos a los colaboradores que tienen como objetivo hacer crecer las comunidades de jugadores y que se esfuerzan por crear contenido nuevo con el que asombrar a sus jugadores. Tenemos muchas ganas de celebrar el lanzamiento de Arcane en Erangel"

Arcane, creada por Riot Games en colaboración con Fortiche Productions, se estrenará en Tencent Video en China y en Netflix a nivel global el 7 de noviembre a las 03:00 (hora peninsular española). En esta primera serie sobre el universo de League of Legends, se mostrarán los orígenes de dos campeonas icónicas de LoL y el poder que las separará. En cada actualización del juego, PUBG MOBILE ofrece contenido nuevo de lo más interesante para sus jugadores, y realiza colaboraciones con importantes franquicias de entretenimiento en el mundo de las películas y videojuegos, además de con músicos y celebridades, entre otros. Esta es la primera colaboración entre PUBG MOBILE y Riot Games, y también traerá consigo zonas de juego y modos de juego nuevos inspirados en Arcane que llegarán al mundo de PUBG MOBILE.



Toda la información sobre la colaboración PUBG MOBILE x Arcane estará disponible en el lanzamiento de la versión 1.7 a mediados de noviembre.



​​PUBG MOBILE está disponible de forma gratuita en App Store y Google Play Store.

