The Video Network hace posible los vídeos para empresas con rodaje a bajo coste Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 09:18 h (CET)

En un mundo cada vez más digitalizado, disponer de herramientas creativas que permitan comunicar a través de diferentes medios es clave. No solo hay que tener en cuenta la televisión tradicional, sino también las redes sociales, las páginas web, plataformas de streaming y mucho más. A raíz de la búsqueda de la innovación, en el comercio ha surgido la necesidad de conseguir vídeos para empresas a bajo coste.

Para satisfacer este requerimiento, nació The Video Network, una productora dedicada a la creación de vídeos para eventos, cursos y empresas. Con este último producto destaca en España gracias al precio económico y servicio de calidad que ofrece.

The Video Network realiza vídeos empresariales económicos Un coste inferior a la competencia no siempre está relacionado con una mala calidad en el trabajo. En este caso, The Video Network busca asistir y llegar a todo tipo de clientes para que tengan la oportunidad de obtener herramientas usadas por las grandes marcas, con presupuestos competentes.

Para la productora, lo que caracteriza su trabajo es la realización rápida, barata y profesional de diferentes formatos de vídeo. Goza de una amplia cartera de clientes satisfechos y cada día se suman más al modelo de negocio.

Ventajas de elegir a The Video Network como partner para la producción de contenidos audiovisuales Además del beneficio del precio mencionado anteriormente, la empresa creadora tiene amplia experiencia en el marketing y el diseño de contenido. El equipo cuenta con más de 20 años trabajando en el área de la producción audiovisual, representa una de las opciones más confiables para los españoles. Su servicio también se adapta a pymes, autónomos y freelancers.

Al contratar sus productos/vídeos, el proceso de rodaje no interrumpe las actividades de la empresa, ya que el equipo de rodaje es una persona. Una grabación puede durar 2, 4 u 8 horas sin interrupciones y diferentes duraciones para el vídeo final (Master).

Cuentan con más de 600 profesionales del vídeo, convirtiéndose así en la alternativa con mayor capacidad de producción audiovisual de España.

Aunque su realización actualmente se limita al territorio nacional, ya cuenta con más de 150 profesionales fuera de España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.