Conseguir cita previa en el consulado de Ecuador en Madrid a través de Cita Previa Extranjería

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 09:30 h (CET)

Bien sea para la renovación de pasaportes, retirar documentos o realizar actos notariales, los ciudadanos ecuatorianos que residen en España deben solicitar una cita previa en el consulado de Ecuador en Madrid.

La embajada de Ecuador en Madrid presta sus servicios exclusivamente mediante la metodología de cita previa. Por ese motivo, sitios como Cita Previa Extranjería ponen a disposición de los interesados toda la información asociada a trámites enfocados en los permisos de extranjería, incluyendo las citas previas para cada uno de ellos.

Servicios del Consulado de Ecuador en Madrid Ubicado en Calle Comandante Azcárraga, 2, de la ciudad de Madrid, el Consulado General de Ecuador tiene un horario de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 14:00 horas.

Los ecuatorianos residentes en España tienen la oportunidad de realizar trámites asociados a la emisión de pasaporte por caducidad del anterior, deterioro, pérdida o robo y término de hojas.

La embajada también brinda servicios para actos notariales como poderes especiales y generales, declaración jurada, autorización de viaje al menor, certificados consulares, de supervivencia, de antecedentes penales y de no pensionistas.

Además, es posible realizar apostillas de documentos, solicitar partidas de nacimiento apostilladas, registro de nacimiento de menores de edad, renovación de cédula ecuatoriana, entre otros. Cada uno de estos trámites requiere de una previa cita, a excepción de solicitud de información y retirar documentos solicitados y pagados, en cuyo caso no se requiere asistir al consulado en persona y que pueden ser tramitados mediante un formulario en la página web.

Cita previa para trámites de extranjería La solicitud de citas previas para trámites de extranjería en el consulado de Ecuador en Madrid debe realizarse mediante la página web Cita Previa Extranjería. Los usuarios interesados en realizar estos trámites deben ingresar a la plataforma y reservar el turno seleccionando la opción de “reserva ya” de la página de inicio.

Este botón redirige a una nueva página donde se debe seleccionar el servicio o trámite a realizar. En cada uno es posible visualizar el precio de cada trámite. De igual manera, es posible elegir la casilla para ser atendido por cualquier persona o seleccionar un trabajador concreto.

Una vez realizados los pasos anteriores, el usuario debe seleccionar el día y la hora en que desea acudir a la cita, siempre y cuando esta se encuentre disponible. Posteriormente debe completar el formulario con sus datos y confirmar la reserva.

Una vez culminado el proceso de reserva, el sistema enviará una notificación vía telefónica a la personapara confirmar el turno en la fecha y hora seleccionadas.

