La gran variedad de sistemas de iluminación solar de Protect Soiart Distribución

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 08:56 h (CET)

La iluminación solar es un sistema innovador que está siendo muy demandado en la actualidad por todas las ventajas que ofrece. La más destacada es que funciona con energía propia, una característica muy importante que contribuye a la preservación del medioambiente y al ahorro energético.

En España, uno de los lugares más recomendados para adquirir este tipo de iluminación elaborada con materiales de alta calidad y tecnología LED es Protect Soiart Distribución. Esta tienda está ubicada en Celrá (Girona) y allí se puede encontrar una gran variedad de productos como farolas para alumbrado público, apliques solares, balizas, focos proyectores y focos con puntos de luz, entre otros.

Las opciones de iluminación solar disponibles en Protect Soiart Distribución Protect Soiart Distribución se ha convertido en una empresa de referencia para comprar iluminación solar, ya que ofrece productos de alta tecnología, buena calidad y a precios competitivos.

Entre las opciones de iluminación solar disponibles en Protect Soiart Distribución, se encuentra la farola solar led Kain para usar como alumbrado público. Esta es de 80 vatios con sensor crepuscular, sensor de movimiento y control remoto con mando. Además, actualmente, este artículo se encuentra en oferta a 185 euros.

Por otro lado, la empresa cuenta con varios modelos de apliques solares de diferentes colores, tamaños y vatios. Asimismo, pueden incluir sensor de presencia PIR o sensor de movimiento, ambos muy recomendados para ser colocados en el jardín o en la puerta de una casa.

Protect Soiart Distribución también pone a disposición balizas solares led de 1 W, 2.20 W y 3 W y otras alternativas como focos proyectores de 50 y 100 vatios y focos con punto de luz solar de un vatio con sensor crepuscular.

¿Qué beneficios aportan los sistemas de iluminación solar? Los sistemas de iluminación solar como los que ofrece Protect Soiart Distribución tienen innumerables beneficios. En primer lugar, uno de los más destacados es que son completamente autónomos e independientes de cualquier compañía eléctrica. Asimismo, al no utilizar energía eléctrica, los productos de iluminación solar implican un ahorro de dinero. También son muy prácticos porque emplean baterías recargables que pueden durar aproximadamente unas 8 horas.

Otro beneficio es que la iluminación solar contribuye a reducir el calentamiento global, una de las principales razones por las cuales está siendo muy demandada en España y en otras partes del mundo.

Por otro lado, son sistemas muy duraderos y su instalación es muy rápida y sencilla. Además, aportan un toque de elegancia a espacios como patios, áreas de la piscina, jardines, etc.

Las personas interesadas en adquirir cualquiera de los modelos de iluminación solar de Protect Soiart Distribución pueden entrar en su tienda online para conocer las características de cada producto y sus precios.

